Succesvolle seizoensstart DTM voor Audi en Robin Frijns

Voor Audi had de verlate start van het seizoen in de Duitse toerwagenserie DTM nauwelijks beter kunnen verlopen. In de beide wedstrijden op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen bezetten Audi-coureurs de eerste vijf plaatsen. Ook de Nederlandse Audi-fabriekscoureur Robin Frijns kende een sterke seizoensstart: voor het eerst in zijn loopbaan behaalde hij de pole-position voor een DTM-race en als derde in de tweede wedstrijd heeft hij ook al zijn eerste podiumklassering van het seizoen te pakken.

Op zaterdag opende Robin Frijns sterk met de snelste tijd in de kwalificatie, waarmee hij voor het eerst op de pole-position stond voor een DTM-race. Omdat die prestatie goed is voor drie bonuspunten was onze landgenoot daarmee tevens de eerste leider in de DTM-kampioenschapsstand van het nieuwe seizoen. In de race kon Frijns zijn optimale uitgangspositie niet verzilveren: mede als gevolg van de hoge temperaturen had hij meer last van bandenslijtage en verloor daardoor in de loop van de race terrein. De Zwitserse Audi-coureur Nico Müller behaalde de eerste overwinning van het seizoen, een emotionele overwinning op de Zwitserse nationale feestdag. Achter Müller eindigden diens Audi-collega’s Jamie Green, Loïc Duval, Mike Rockenfeller en René Rast op de plaatsen twee tot en met vijf, Robin Frijns sloot de race als negende af.

Op zondag was Frijns opnieuw snel in de kwalificatie, maar moest uiteindelijk in de startopstelling titelverdediger René Rast nipt voor zich dulden. Niettemin had Frijns met zijn plek op de eerste startrij opnieuw een prima uitgangspositie voor de wedstrijd. Rast voerde in de beginfase van de race het veld aan, maar werd vervolgens gepasseerd door Nico Müller. Na de verplichte pitstops en bandenwissels kon Rast de leiding heroveren en verdedigde die positie tot aan de finish. Müller eindigde als tweede, terwijl Robin Frijns als derde het podium completeerde. “Ik had ervoor gekozen om langer te wachten met de pitstop, maar dat pakte niet helemaal goed uit. In de slotfase had ik wel de snelheid om het gat naar Müller en Rast te kunnen dichtrijden, maar de race was niet lang genoeg om nog een aanval te kunnen plaatsen”, aldus Frijns. Achter hem eindigden Audi-rijders Jamie Green en Mike Rockenfeller, waarmee opnieuw de volledige top vijf voor Audi was.

Het DTM-seizoen wordt tijdens het weekeinde van 15 en 16 augustus voortgezet op de Lausitzring, waar een week later nog eens twee races verreden worden. Daarvoor echter staan nog de zes afsluitende races in het ABB FIA Formule E-kampioenschap op het programma in Berlijn, waar ook Audi-fabrieksrijders Frijns, Rast en Müller in actie komen.