Veel Nederlanders hebben dit jaar dankzij de corona crisis kunnen genieten van een vakantie in eigen land. Ook in de nazomer verkennen nog tal van vakantiegangers het mooie Nederland, met de fiets achterop de auto. Maar een fiets achterop de auto, dat gaat helaas niet voor ieder automodel. Om de fiets achterop je auto te kunnen vervoeren heb je een trekhaak nodig, en niet iedere auto heeft dat. Hoe zorg je er dan voor dat je je fietsen toch mee kunt nemen, bijvoorbeeld met je Tesla model 3? Dankzij de tesla model 3 dakdrager is dit zonder problemen mogelijk.

Voordeel van dakdragers

Verschillende soorten fietsendragers maken het mogelijk je fietsen met het grootste gemak op de auto te zetten. Als je auto een trekhaak heeft kun je kiezen voor een fietsendrager die je op de trekhaak bevestigt. Dit is zeer eenvoudig, en je fietsen staan stevig tijdens de rit. Je kunt de fietsen makkelijk van de fietsendrager halen. Binnen no-time staan ze er ook weer op, zodat je snel verder kunt met je reis. Mocht je nou geen fietsendrager achterop je auto kunnen bevestigen door het ontbreken van een trekhaak, dan is een dakdrager een goede oplossing. Met een fiets dakdrager kun je altijd je fietsen meenemen op vakantie. De fiets dakdragers worden op het frame van je auto gemonteerd met behulp van een speciale frameklem. Het voordeel van dakdragers is dat nagenoeg iedere fiets op het dak geplaatst kan worden. Zo lenen de dakdragers zich uitstekend voor mountainbikes of kinderfietsen.

Dakdragers tesla model 3

Ook voor je Tesla model 3 zonder trekhaak biedt een dakdrager de uitkomst. Met een dakdrager doe je niets af aan het stijlvolle uiterlijk van je Tesla, en kun je toch heel eenvoudig je fietsen meenemen naar je vakantiebestemming. De dakdragers Tesla 3 monteren kun je eenvoudig laten doen door de zaak waar je de dakdrager koopt. Mocht je er voor kiezen de dakdrager thuis te laten bezorgen, dan kun je de dakdrager ook zelf monteren. Volg bij het monteren dan wel goed de handleiding. Het zou vervelend zijn als de fietsen bij aankomst op de bestemming niet meer op het dak staan. Zodra de montage is gelukt, is het een kwestie van fietsen er opzetten, en gaan!