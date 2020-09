Schuring en Hartog blijven duelleren

Het ene weekend… lijkt het andere wel in de Porsche Carrera Cup Benelux! Net zoals in Zolder en de Nürburgring wisten de jonge Nederlanders Loek Hartog (Bas Koeten Racing) en Morris Schuring (Team GP Elite) in Zandvoort elk één overwinning te behalen. Toch is het de oudste (17 jaar) van de twee die twee keer als eerste over de streep kwam. Maar een tijdstraf van vijf seconden, wegens valse start, voor Loek Hartog zorgde er voor dat Morris Schuring (15 jaar) zijn derde zege van het seizoen mocht laten optekenen. ’s Anderendaags zette de rijder die zich vorig jaar als revelatie van het seizoen liet opmerken de puntjes op de i. Hartog wist ook een overwinning op zak te steken, ondanks de druk van Schuring in de aanvangsfase. Na afloop van het Nederlandse raceweekend is het wel Hartog die de leiding van de tussenstand neemt, dankzij de bonuspunten voor twee pole posities en één snelste wedstrijdronde. Maar met slechts twee eenheden voorsprong op Schuring is er met nog twee manches te gaan nog niets beslist!

Achter de twee Pro-rijders maakte Jaxon Verhoeven (Speedlover) heel veel indruk. In de eerste race wist hij beslag te leggen op de derde plaats, waarbij hij nipt voor teammaat Gilles Smits bleef om zo ook de zege in de Am-categorie te veroveren. ’s Anderendaags bezette Gilles Smits de derde plaats algemeen… tot hij op vier minuten voor het eind naar de kant moest, wegens een verlies aan benzinedruk. Ondanks een start achteraan de grid wist Jean-Pierre Verhoeven zoon Jaxon perfect af te lossen, en ook hij scoorde de zege in de Am-klasse.

In Pro-Am trok Michaël Cool in de eerste race aan het langste eind na een strijd met Bas Barenbrug (Bas Koeten Racing) en Nicolas Vandierendonck (EMG Motorsport). ’s Anderendaags bevestigde de speerpunt van NGT Racing zijn overwicht, waardoor de Belg aan het eind van het Zandvoortse weekend de Pro-Am categorie van de Porsche Carrera Cup Benelux aanvoerde. Door zijn tweede plaats in de tweede race volgt Nicolas Vandierendonck in de tussenstand van de Cup echter op slechts vier punten.

Porsche Sprint Challenge Benelux: zeges voor Verhoeven, Cool en Smits

Zoals sinds begin dit seizoen het geval is tellen de sprintraces van de Porsche Carrera Cup Benelux ook voor de Porsche Sprint Challenge Benelux. Daar worden echter ook nog de punten van de lange race (55 minuten) die in de loop van het weekend wordt afgewerkt aan toegevoegd.

Omdat de twee Pro-rijders geen punten scoren in de Sprint Challenge, gingen de zeges er dus naar Jaxon Verhoeven en Michaël Cool. Maar de lange race mocht niet worden onderschat… Zo leek Michaël Cool lange tijd op weg naar de overwinning, tot hij in de voorlaatste ronde op de banking de controle over zijn Porsche 911 GT3 Cup verloor. Gilles Smits, die in de aanvangsfase door een foute bandendruk wat tijd had verloren, nam het geschenk met beide handen aan, en stormde naar de zege in de lange race. Een mooie revanche voor de pech in race 2. Ook Bas Barenbrug profiteerde van de fout van Michaël Cool om de tweede stek te veroveren, maar Cool wist wel nog net Nicolas Vandierendonck af te houden voor de derde plaats. Vandierendonck kampte met zware rugpijnen, kreeg bovendien een stop&go wegens het niet respecteren van de minimum pitstoptijd, maar kwam uiteindelijk minder dan een seconde te kort om op het derde podiumtrapje te finishen. Na een spin in de eerste bocht finishten Jean-Pierre en Jaxon Verhoeven als vijfde.

In de tussenstand voor de Porsche Sprint Challenge Benelux prijkt Michaël Cool op kop van de Cup Divisie, maar Jaxon Verhoeven en Nicolas Vandierendonck zitten hem op de hielen.

Clubsport Divisie: opnieuw Vermeulen

In de Porsche Sprint Challenge Benelux is er in de Clubsport Divisie ook plaats voor de Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Sinds het begin van het seizoen wordt die met kop en schouders gedomineerd door Thierry Vermeulen, en dat was in Zandvoort niet anders: Vermeulen scoorde drie zeges op drie. De jonge Nederlander van Team GP Elite wist twee keer voor Alexander Goddijn te blijven, maar in de lange strijd moest deze laatste zich na een tijdstraf wegens te korte pitstop tevreden stellen met een derde plaats.

Steven van Rhee (Team GP Elite) was er in de eerste race hard afgegaan, en reed lek in de tweede, maar in de laatste race van het weekend wist hij dat allemaal recht te zetten met een mooie tweede plaats in GT4. Na Alexander Goddijn op drie volgde diens vader Harold, die tijdens de twee Sprint-races twee keer derde finisht. In het kampioenschap leidt Thierry Vermeulen ruim voor Alexander Goddijn en Steven van Rhee.

Voor we richting de volgende afspraak richting Zolder trekken (10-11 oktober), willen we ook nog even de schitterende sfeer in de paddock benadrukken. De teams van Bas Koeten Racing en Team GP Elite aarzelden niet om de promotoren een handje toe te steken toen bleek dat de ontvangststructuur werd bedreigd door de zware stormwinden die dit weekend over Zandvoort trokken. Het mooiste bewijs van de #porschefamily boodschap die de fans van het merk zo sterk koesteren.

