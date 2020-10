Private lease, de voor- en nadelen

De afgelopen jaren is private lease enkel in populariteit aan het winnen. Omdat leasen eerst voornamelijk gericht was op de zakelijke markt, is de lease markt voor particulieren nog vrij nieuw en onbekend. In 2018 reden er toch al zo’n 150.000 Nederlanders private lease. Doordat de markt voor private lease inmiddels al enige jaren bestaat, is ook de keuze wat betreft automerken enorm gestegen! Aan het begin van het private lease tijdperk kon je nog uit enkele automerken kiezen, maar naarmate de tijd vorderde, bleek private leasen vrij populair te zijn. Hierdoor is het aanbod van automerken die beschikbaar zijn voor private lease ook enorm gestegen! Omdat de markt nog relatief nieuw is, hebben we enkele voor- en nadelen van private lease voor je op een rijtje gezet!

Voordelen private lease

Private lease heeft enkele belangrijke voordelen ten opzichte van het kopen van een auto. Zo heb je geen initiële grote kostenpost als je een nieuwe auto krijgt. Bij het aanschaffen van een nieuwe auto ben je vaak een groot bedrag in één keer kwijt. Je kunt de auto ook op afbetaling kopen, maar dan betaal je al snel een enorm percentage aan rente. Een auto private leasen is vaak goedkoper dan een nieuwe auto aanschaffen als je dit niet met volledig eigen vermogen doet. Een private lease contract ga je vaak in op een all-in basis. Hierdoor heb je duidelijk inzichtelijk hoeveel geld je kwijt bent aan het autobezit. Je betaalt een standaard maandelijks bedrag voor de auto en hierdoor heb je iedere maand dezelfde kosten. Als er onderhoud aan de auto gepleegd moet worden dan zal dit ook zijn voor rekening van de leasemaatschappij. Je komt dus niet voor onverwachte hoge reparatiekosten te staan. Je betaalt in het geval van schade vaak wel een eigen risico over de gemaakte kosten, het eigen risico varieert van 300 tot zo’n 500 euro. Daarnaast hoef je bij het private leasen van een auto geen startkapitaal te hebben. Je kunt met een stabiel inkomen al gemakkelijk een auto leasen, omdat je kunt aantonen dat je het leasebedrag maandelijks kunt betalen. Als je geïnteresseerd bent in het private leasen van een auto, bekijk dan zeker eens de mogelijkheden van Mijnprivatelease.com!

Nadelen private lease

Private lease heeft natuurlijk ook enkele nadelen. De belangrijkste nadelen te benoemen hierin zijn het feit dat de auto natuurlijk nooit echt van jou is, terwijl je hier wel geld aan kwijt bent. Daarnaast kan private lease in jouw situatie niet ideaal zijn omdat je bijvoorbeeld heel weinig rijdt. Het leasetarief wordt bepaald op basis van een vast aantal te rijden kilometers per maand. Als je ver onder dit aantal kilometers zit, betaal je vaak teveel aan de leasemaatschappij!