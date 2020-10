Tot zelfs 700 pk: nieuwe plug-in hybrideversies voor Porsche Panamera

Porsche completeert de nieuwe Panamera-reeks met onder meer de 514 kW (700 pk) sterke Panamera Turbo S E-Hybrid. De 420 kW (571 pk) sterke vierliter biturbo-V8 en de elektromotor van 100 kW (136 pk) leveren gezamenlijk meer dan indrukwekkende prestaties. Dankzij de nieuwe, 17,9 kWh sterke batterij en de geoptimaliseerde rijprogramma’s is de elektrische actieradius 27 procent groter. Hetzelfde geldt voor de Panamera 4 E-Hybrid, waarin de elektromotor samen met de 243 kW (330 pk) sterke 2,9-liter biturbo-V6 goed is voor een gecombineerd vermogen van 340 kW (462 pk). Het Panamera-portfolio wordt afgerond met de 4S, die over 324 kW (440 pk) beschikt.

Hybridetrio met nog intensere elektrische rijbeleving

Inclusief de onlangs gelanceerde nieuwe Panamera 4S E-Hybrid (systeemvermogen: 412 pk/560 pk) biedt Porsche nu drie plug-in hybrideversies van de Panamera aan, voor alle drie beschikbare carrosserievarianten. Met een vermogen van 100 kW (136 pk) en een koppel van 400 Nm vormt de in de achttraps PDK-transmissie geïntegreerde elektromotor het hart van de aandrijflijn. Samen met de benzinemotor staat hij garant voor uitzonderlijke prestaties. Voorzien van het Sport Chrono pakket is de nieuwe Panamera Turbo S E-Hybrid (+21 pk) in staat om in 3,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u te accelereren, een winst van 0,2 seconde. De topsnelheid bedraagt 315 km/u, vijf kilometer per uur meer dan voorheen. De Panamera 4 E-Hybrid bereikt de 100 km/u in slechts 4,4 seconden (-0,2 sec.) en heeft een topsnelheid van 280 km/u (+ 2 km/u).

De nieuwe batterij heeft een capaciteit van 17,9 kWh (+3,8 kWh). Doordat de verschillende rijprogramma’s zijn geprogrammeerd op een nog efficiëntere energie-inzet heeft de nieuwe Panamera Turbo S E-Hybrid een elektrische actieradius van 50 kilometer (WLTP). De Panamera 4 E-Hybrid legt op stroom een afstand van 56 km af.

Optisch aangescherpt en nog betere connectiviteit

De nieuwe Panamera 4S wordt aangedreven door een 324 kW (440 pk) sterke 2,9-liter biturbo-V6. Voorzien van het Sport Chrono pakket accelereert de auto in 4,1 seconden (-0,1 sec.) naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 295 km/u (+6 km/u). De 4S profiteert van alle verbeteringen die bij de laatste modelupdate van de Panamera zijn doorgevoerd en beschikt standaard over het opvallende, voorheen optionele Sport Design front. De Panamera Turbo S E-Hybrid is herkenbaar aan de dubbele C-vormige Turbo-lichtunits en de grotere luchtinlaten. Aan de achterzijde staan de nieuwe lichtunits naadloos met elkaar in verbinding via een lichtstrip over het kofferdeksel. Verkrijgbare opties zijn donkere Exclusive Design achterlichten met dynamische coming/leaving home functie, drie nieuwe velgdesigns in 20 en 21 inch, en twee nieuwe carrosseriekleuren – Cherry Metallic en Truffle Brown Metallic – waarvan die laatste exclusief is voorbehouden aan de Panamera.

Het Porsche Communication Management (PCM) heeft een beeldscherm met een nog hogere resolutie. Nieuwe digitale functies en services zijn de verbeterde Voice Pilot online spraakbesturing, Risk Radar voor verkeersborden en informatie over naderend gevaar, draadloze Apple®CarPlay en tal van andere Connect-services.

Betere prestaties, meer comfort

Het onderstel en de rijassistentiesystemen van de nieuwe Panamera zijn verder verfijnd, om de sportiviteit én het comfort naar een nog hoger niveau te tillen. Een aangepaste stuurinrichting en nieuwe banden bieden meer laterale dynamiek en een grotere stuurprecisie. De Panamera Turbo S E-Hybrid beschikt standaard over het complete pakket onderstel- en rijassistentiesystemen, zoals Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), actieve rolstabilisatie met Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), achterwielbesturing met Power Steering Plus en het Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) remsysteem.

De nieuwe uitvoeringen van de Panamera zijn per direct te bestellen en staan medio december bij de Nederlandse Porsche Centra.

Vanafprijzen:

Panamera 4 E-Hybrid € 118.900Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo € 122.200Panamera 4 E-Hybrid Executive € 126.700Panamera 4S € 155.800Panamera 4S Sport Turismo € 163.900Panamera 4S Executive € 171.400Panamera Turbo S E-Hybrid € 198.800Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo € 202.500Panamera Turbo S E-Hybrid Executive € 213.000