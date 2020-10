Uit de lucht

De 911 Turbo van de 993-generatie was bij zijn introductie dubbel uniek. De krachtigste 911 van het moment was de laatste Porsche met luchtgekoelde boxermotor en de eerste 911 met biturbotechnologie. Anders dan zijn brute voorgangers was de nieuwste versie veel meer een gentleman, maar dan wel een enorm snelle.

Vaak wordt de betekenis van tijdsbepaalde gebeurtenissen pas duidelijk als je in de achteruitkijkspiegel kijkt. Realiseerde Edison zich dat hij met zijn uitvinding van de gloeilamp de deur opende naar de moderne wereld? Was het Steve Jobs in 2007 duidelijk hoeveel de iPhone de communicatie zou veranderen? De in 1995 gelanceerde 911 Turbo was een vergelijkbare gamechanger voor Porsche.

De 911 Turbo is namelijk dé belichaming van de grote verandering die Porsche in het midden van de jaren negentig onderging. Deze bloedsnelle Porsche met turbocompressor was vrijwel de laatste, en misschien wel de meest opwindende iteratie van het luchtgekoelde tijdperk. Tegelijkertijd markeerde de nieuwe Turbo ook het begin van iets nieuws: biturbo-technologie vond zijn weg naar serieproductieauto’s – bijna een decennium nadat het merk de iconische en in gelimiteerde oplage geproduceerde 959 lanceerde met vergelijkbare technologie. Het vermogen van de dubbele turbocompressoren is inmiddels een karakteristiek kenmerk van de 911-familie geworden. En net als de supersportwagen uit de jaren 80 kwam ook de 993 generatie 911 Turbo met permanente vierwielaandrijving.

Met de introductie van de 993 Turbo was het tijdperk van explosieve vermogensafgifte bij hogere toerentallen voorbij – ook al was deze nieuwe versie met zijn 408 pk, sneller en krachtiger dan elke andere 911 tot dan toe. Dit was te danken aan de nieuwe biturbo, die de oude monoturbo verving.

De nieuwe set-up van de 911 Turbo was weliswaar geïnspireerd door die van de iconische 959, maar was wel minder complex en nóg responsiever. Dankzij slimme oplossingen reageerde de dubbele turbo’s veel sneller dan de enkele turbo van de 964, de directe voorganger van de 993. Het resultaat was verbluffend: bij slechts 2.500 tpm ontketende 450 Nm koppel een formidabele en tegelijk soepele voortstuwing die zich bleef opbouwen tot aan de limiet van 6.800 tpm. Tegelijkertijd zorgden de vierwielaandrijving ervoor dat de indrukwekkende vermogensafgifte soepel kon worden omgezet in een spectaculaire acceleratie.

Nooit eerder werd een sportwagen in 4,5 seconden zo voorspelbaar en soepel van 0 naar 100 km/u gekatapulteerd. En niet eerder was het rijden in een sportwagen zo ontspannen op rechte stukken, zelfs niet bij volle acceleratie. Nooit eerder was een sportwagen zo aangenaam om elke dag mee te rijden. Het model uit 1995 markeerde een nieuwe koers, weg van het brute macho-imago van de eerdere versies van de 911 Turbo. Hij was volwassen geworden – zonder zijn mooie uiterlijk te verliezen.

De 911 Turbo uit 1995 imponeerde niet alleen met zijn enorme en gedoseerde vermogensafgifte maar ook met de nieuwste technologie waarmee hij een sensationele vermindering van de uitstoot realiseerde. Het was destijds dan ook niet alleen de ultieme droom-sportwagen, maar ook de auto met de laagste uitstoot ooit.