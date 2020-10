SuperCarDriver-lid en Porsche-liefhebber Spencer verzamelt speciale, zeldzame Porsches. In zijn garage staat één van de slechts 250 geproduceerde 911’s Sport Classic, een 911R en een GT3 RS uit de 997.2 modelserie. In deze video vertelt hij je alles over zijn passie voor Porsche en zijn bijzondere collectie.

Bron: Porsche en TheSUPERCARDRIVER.