Audi A6 e-tron concept: volgende stap in Audi’s e-volutie

Primeur Shanghai Auto Show 2021: luxueuze, elektrisch aangedreven Sportback

PPE: innovatief nieuw platform voor BEV premiummodellen

Korte laadtijden dankzij 800-volt technologie, actieradius van ruim 700 km

Op de Shanghai Auto Show, die op 21 april zijn deuren opent, onthult Audi de A6 e-tron concept. Dit studiemodel is de voorloper van meerdere elektrisch aangedreven modellen van Audi die gebruikmaken van het nieuwe en innovatieve Premium Platform Electric (PPE). Die nieuwe range omvat naast SUV’s ook modellen als de toekomstige A6 e-tron.

De Audi A6 e-tron concept (lxbxh: 4,96m x 1,96m x 1,44 m) heeft typische A6-afmetingen, maar zijn design is compleet nieuw. Daarmee – én met 100% elektrische aandrijving – is hij een voorproefje van een toekomstig dynamisch en elegant luxemodel van Audi. Hij laat vooral zien hoe dynamisch en elegant dat wordt. Bovendien maakt de concept car duidelijk dat er ook in de toekomst ruimte is voor een model dat al decennialang een sleutelrol vervult in het Audi-gamma

Gestroomlijnde perfectie

De lijnvoering van de Audi A6 e-tron concept is fraai en functioneel. Het studiemodel heeft een C w -waarde van slechts 0,22. Deze sterke aerodynamische waarde draagt bij aan een perfecte stroomlijn en in lijn daarmee een laag energieverbruik, wat zich vertaalt in een ruime actieradius. Eyecatchers in het design zijn de 22 inch wielen, geprononceerde wielkasten, korte carrosserie-overhangen, coupé-achtige daklijn en vloeiende silhouet. Het ontwerp is volledig vrij van ‘harde’ hoeken. In het design zijn uiteraard ook typische e-tron-elementen verwerkt, zoals de gesloten singleframe-grille in carrosseriekleur en de forse dorpels, die verwijzen naar de aanwezigheid van een krachtig batterijpakket in de bodemsectie van de auto. Diverse details dragen bij aan maximale efficiency. Zo maakt de A6 e-tron concept gebruik van zeer compacte virtuele buitenspiegels. De fraaie Heliosilver-lak van het studiemodel kan een aanzienlijk deel van de zonnestraling reflecteren. Dit vermindert de opwarming van het interieur en daarmee het energieverbruik van de airconditioning.

Innovatieve lichttechnologie

Zowel voor als achter heeft de Audi A6 e-tron concept smalle lichtunits die gebruikmaken van Digital Matrix LED- en OLED-technologie, voor een extreem hoge lichtopbrengst. Daarnaast kunnen de lichtunits vele functies vervullen en maken ze verschillende lichtsignaturen mogelijk. In beide zijden van de carrosserie zijn bovendien drie highres LED-projectors verwerkt. Deze verzorgen dynamische lichteffecten bij in- en uitstappen, bijvoorbeeld door passagiers in hun eigen taal te verwelkomen. Ook kunnen visuele effecten van deze projectors bijvoorbeeld fietsers waarschuwen voor een autoportier dat geopend wordt. De Matrix LED-koplampen kunnen dankzij de hoge resolutie zelfs videogames op een muur projecteren. Zo kunnen de inzittenden bijvoorbeeld in XXL-formaat gamen terwijl de accu’s van de auto worden geladen. Smartphones fungeren daarbij als controller. De OLED-technologie van de doorlopende achterlichtstrip maakt zelf in te stellen 3D-lichteffecten mogelijk.

Flexibel: het Premium Platform Electric

De A6 e-tron concept maakt gebruik van het Premium Platform Electric (PPE) dat speciaal voor modellen met elektrische aandrijving is ontwikkeld. De basis van het PPE is een batterijmodule die tussen de assen is geplaatst. Daardoor kan het platform worden gebruikt voor modellen met een grote bodemvrijheid, zoals SUV’s, én modellen met een lager georiënteerde architectuur, zoals de A6 e-tron concept. Bovendien zijn de grootte van het accupakket en wielbasis van het platform flexibel. Ook komen er versies met een elektromotor voor elke as. Zo maakt dit platform ook ‘electric quattro’ vierwielaandrijving met volledig variabele aandrijfkrachtverdeling mogelijk. Met al deze elementen kan Audi perfect inspelen op de wensen en eisen van klanten in diverse markten. Alle PPE-modellen delen één belangrijke eigenschap: ze bieden mede dankzij een ruime wielbasis en het ontbreken van een transmissietunnel volop interieurruimte.

De aandrijfelementen die samenkomen in de Audi A6 e-tron concept zijn een 100 kWh accupakket en twee elektromotoren (systeemvermogen 350 kW en een maximumkoppel van 800 Nm). Het studiemodel heeft een multilink wielophanging voor en achter in combinatie met luchtvering en dempercontrole.

Snel laden, ruime actieradius

De A6 e-tron concept beschikt net als alle toekomstige PPE-modellen over 800-volt laadtechnologie. Dat betekent dat laden met 270 kW mogelijk is. Tien minuten laden volstaat dan voor ruim 300 kilometer extra actieradius. In minder dan 25 minuten is het 100 kWh-accupakket van de A6 e-tron concept van 5-80% te laden. Afhankelijk van de gekozen configuratie (accupakket, aandrijflijn, systeemvermogen) heeft de Audi A6 e-tron concept een actieradius van maximaal 700 kilometer* (WLTP). Zelfs het toekomstige basismodel accelereert in minder dan 7 seconden van 0-100 km/u. De topuitvoering heeft hiervoor minder dan 4 seconden nodig.

Debuut PPE eind volgend jaar

Audi zet sterk in op elektrificatie. In 2018 introduceerde het merk zijn eerste elektrisch aangedreven model: de e-tron SUV. Al snel werd het gamma uitgebreid met de e-tron Sportback en onlangs is de sportieve Audi e-tron GT geïntroduceerd. Op zeer korte termijn volgen bovendien de compacte SUV’s Q4 e-tron en Q4 e-tron Sportback. Het nieuwe studiemodel dat Audi in Shanghai onthult, is een voorbode van een modellengeneratie die gebruikmaakt van het nieuwe PPE-platform dat in samenwerking met Porsche is ontwikkeld. De eerste Audi op basis van het PPE-platform wordt eind 2022 onthuld. De range gaat onder meer SUV’s, CUV’s en modellen met een kleinere bodemvrijheid – zoals Sportbacks – omvatten.

Modellen op basis van het PPE-platform worden wereldwijd beschikbaar en zullen worden geproduceerd in Europa en China.