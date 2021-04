Audi toont 4 wereldprimeurs op Auto Shanghai

Opschaling elektro-offensief in China

Audi presenteert op Auto Shanghai 2021 liefst vier wereldprimeurs. Naast de A6 e-tron concept en de geheel vernieuwde Q5L onthult Audi in China de A7L en de Audi concept Shanghai, een studiemodel in de vorm van een elektrische SUV.

Voor de Chinese markt richt Audi het vizier op elektrische mobiliteit. Eind 2020 werd de bouw van een nieuwe fabriek in Changchun aangekondigd. Hier wordt vanaf 2024 – in samenwerking met partner FAW – een nieuwe generatie elektrische auto’s voor de Chinese markt in productie genomen, met het elektrische PPE-platform als basis. Audi breidt zijn activiteiten in China verder uit door de samenwerking met de SAIC Motor Company te versterken. In de Volkswagen-fabriek in Anting/Shanghai worden vanaf dit jaar ook Audi’s geproduceerd.

Van Auto Shanghai naar serieproductie

Op Auto Shanghai 2021 beleven vier Audi-modellen hun werelddebuut. De eerste, de Audi A6 e-tron concept, is een 4,96 meter lange sportback op het elektrische PPE-platform. De 100 kWh grote batterij heeft een bereik van meer dan 700 kilometer (WLTP)*. Het boordnet van 800 volt maakt extreem snel laden mogelijk: 300 kilometer bijladen neemt nog geen 10 minuten in beslag.

Eveneens nieuw op Auto Shanghai is de Audi Q5L. Deze uitvoering met verlengde wielbasis wordt als onderdeel van de FAW-VW joint venture gebouwd in Changchun. De nieuwe Audi A7L die in Shanghai debuteert, is verkrijgbaar met adaptieve luchtvering, achterwielbesturing en quattro-aandrijving. De auto combineert het sportieve DNA van de A7 Sportback met de prestigieuze elegantie van een grote limousine. De A7L gaat medio 2021 in productie.

Het Audi concept Shanghai studiemodel wordt pas op de autoshow zelf onthuld. In de tweede helft van 2021 presenteert Audi de productieversie van deze elektrisch aangedreven SUV.

Ruim 7 miljoen Audi’s in China

Sinds 1988 heeft Audi meer dan 7 miljoen auto’s in China gebouwd. In 2020 verschenen 727.358 nieuwe Audi’s op de Chinese wegen. Gedurende het eerste kwartaal van 2021 leverde Audi 207.386 auto’s af in China.