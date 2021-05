Denk hier aan bij het maken van een lange autorit

Lange autoritten zijn voor de één een eitje, en voor de ander een nachtmerrie. Zeker wanneer je bijvoorbeeld ver moet rijden met kinderen of juist in je eentje een lange afstand moet afleggen, kan het lastig zijn. Zit je urenlang in de auto, dan zijn een aantal voorbereidingen wel handig. Denk aan de volgende dingen als je een lange autorit maakt!

Tussendoortjes en gehydrateerd blijven

Snacks tussendoor zijn niet te missen als je lang in de auto zit. Je hebt ook vast geen zin om elke keer dat je honger hebt te stoppen bij een tankstation. Leg daarom al van tevoren wat snacks in de auto die niet in de koelkast hoeven, zodat je op elk moment dat je wil even snel iets makkelijks kan eten. Met drinken geldt hetzelfde. Neem geen frisdrank o.i.d. mee, maar zorg voor flesjes water die je eventueel in een koelbox zet. Gehydrateerd blijven is natuurlijk altijd belangrijk en zo heb je altijd water bij de hand voor wanneer je dorst hebt.

Controleer alles goed

Niks is zo vervelend als onderweg zijn en vervolgens iets opmerken aan de auto wat defect is, niet goed werkt of iets dat bijvoorbeeld los zit. Dat kost je weer tijd en met een beetje pech ook nog geld. In het buitenland wil je dit ook echt niet hebben. Je wil niet dat je een autoambulance of aanhangwagen huren om ergens naartoe gesleept te moeten worden. Controleer daarom de auto vooraf altijd goed. Voer een goede check uit of laat hem eventueel keuren. Beter het zekere voor het onzekere in dit geval.

Zit alles goed vast?

Wilde je een aanhangwagen huren Gouda voor aan de auto? Zorg dat daar ook alles mee in orde is en check goed of hij goed bevestigd is aan de auto voordat je vertrekt. Ook als je dingen op de kar legt, of bijvoorbeeld boven op de auto, is het enorm belangrijk dat je ervoor zorgt dat alles goed bevestigd is. Zit alles goed vast, kan niks zomaar gaan glijden en blijft alles zo op zijn plek? Pas als je dat echt zeker weet, kun je gaan. Het zou namelijk ook vervelend zijn als je straks op de snelweg zit en iets van de auto ziet vallen, of dat je er later achter komt dat iets is gesneuveld. Zet alles dus goed vast en gebruik eventueel een extra zeil voor er bovenop, voor de zekerheid.