e-tron GT in Nederland: Audi stuurt ruim 11.000 elektrische pk’s de weg op

Audi e-tron GT nu te beleven bij de dealers

Voorkeur voor sportiviteit: 25% klanten gaat voor Audi RS e-tron GT

Tijdelijk nog leverbaar in extra luxe edition ZERO-uitvoeringen

De eerste 24 Audi’s e-tron GT hebben hun weg gevonden naar de dealers, waarmee de Nederlandse wegen in één dag ruim 11.000 elektrische pk’s rijker zijn. Audi’s elektrisch aangedreven gran turismo is nu te bewonderen én te beleven bij de Audi-dealers. Voor snelle beslissers is er nog een beperkt aantal exclusieve edition ZERO-uitvoeringen van de e-tron GT beschikbaar.

Nog voordat de auto in levenden lijve te zien was, vielen veel Nederlanders al voor het design, de techniek én de sportiviteit van de Audi e-tron GT. Uit de bestellingen die al zijn geplaatst, komt de voorkeur voor prestaties nadrukkelijk naar voren: liefst 25% van de klanten koos voor de RS e-tron GT, het eerste elektrisch aangedreven RS performance-model van Audi. Wat kleurkeuze betreft gaat de voorkeur van toekomstige Nederlandse eigenaren vooral uit naar spannende tinten grijs (Daytonagrijs 46%, Kemoragrijs 13%) en sportief Mythoszwart (21%).

De gran turismo opnieuw uitgevonden

Met de Audi e-tron GT heeft Audi de gran turismo opnieuw uitgevonden. De gestroomlijnde, elegante vierdeurs coupé met vijf zitplaatsen heeft een krachtige en efficiënte elektrische aandrijflijn, goed voor een systeemvermogen van 350 kW/476 pk en een tijdelijk boost-vermogen tot zelfs 390 kW/530 pk. De slimme 800 Volt-technologie maakt razendsnel opladen van het accupakket mogelijk. Vijf minuten snelladen is al goed voor 100 kilometer extra actieradius. quattro vierwielaandrijving zorgt voor veel rijplezier én maximale grip en stabiliteit. Het stijlvolle interieur is volledig digitaal én connected.

Ter introductie: e-tron edition ZERO

De Audi e-tron GT is er vanaf € 104.895*. Hij is er (zolang de voorraad strekt) ook in de extra luxe en sportieve edition ZERO- en edition ZERO Competition-uitvoering. Prijzen van deze exclusieve editions beginnen bij € 127.995*. De nog sportievere Audi RS e-tron GT (systeemvermogen 440 kW/598 pk) is leverbaar vanaf € 146.295*.

De Audi e-tron GT is tot in detail naar eigen wens samen te stellen in de compleet nieuwe 3D configurator op Audi.nl.