Josh Rogers bekroont titelwinst Porsche TAG Heuer Esports Supercup met racezege

De Australiër Josh Rogers had voorafgaand aan het laatste raceweekeinde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup een dusdanig grote voorsprong dat hij al zeker was van de titel, maar hij bekroonde het seizoen in stijl met winst in de afsluitende wedstrijd op het virtuele circuit van Monza. Het was een succesvolle dag voor de Australische simracers, want eerder al had Dayne Warren in de sprintrace zijn eerste overwinning van het seizoen behaald, terwijl de Australische Emily Jones de titel in het ‘All Stars’-klassement op haar naam schreef. Voor het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline met de Duitse coureur Max Benecke vormden de races op Monza de afsluiting van wat binnen het team als “het moeilijkste seizoen tot nu toe” werd aangeduid. Benecke, recordhouder met het hoogste aantal punten op het platform iRacing, werd negende in de eindstand.

De avond begon met de sprintrace en de hoofdwedstrijd voor de ‘content creators’ uit de esports-wereld. In de ‘All Stars’-competitie ging de titel naar de Australische Emily Jones (ook bekend als @Emree). Ze sloot het seizoen in stijl af door ook de laatste race van het seizoen op het virtuele circuit van Monza te winnen, met een voorsprong van ruim zes seconden op de Amerikaan Matt Malone. In de finale werd gereden met de digitale versie van de Porsche 911 GT3 Cup, de keuze van fans in een online-verkiezing. De tweede plaats in de eindstand van het ‘All Stars’-klassement was voor Dan Suzuki, die tijdens de finale in actie kwam in het Porsche Experience Center op de Hockenheimring in het kader van de online live-show. Ook volgend jaar keert de ‘All Stars’-serie terug, zoals Niklas Krallenberg, zelf meervoudig simrace-kampioen en cöordinator van de ‘All Stars’-activiteiten namens Porsche, aankondigde.

Nieuwe 911 GT3 R vanaf juni op iRacing

Onderdeel van de live-show was ook de aankondiging van een nieuwe digitale versie van een Porsche-raceauto, die vanaf juni van dit jaar beschikbaar is op het platform iRacing. Het gaat hierbij om de 911 GT3 R, die in fysieke vorm op de circuits al vele successen behaalde, zoals overwinningen in de 12 Uur van Bathurst in 2019 en de klassezege in de 24 Uur van Daytona eerder dit jaar. De virtuele auto wordt toegevoegd aan het wagenpark op iRacing in het kader van de omvangrijke samenwerking tussen Porsche en iRacing.

Kwalificatie

De laatste kwalificatie van het seizoen toonde weer eens duidelijk aan hoe dicht het veld bij elkaar zit. De Brit Charlie Collins behaalde de pole-position met een tijd van 1:49,941 minuten, voor de Australiër Dayne Warren en de Amerikaan Mitchell deJong. De tijden van de eerste vijf rijders, van pole-sitter Collins tot aan Joshua Rogers, lagen slechts 0,083 seconden uit elkaar, met de tijden van de eerste twintig rijders binnen een halve seconde. Zoals van tevoren al bekend was, kwam Max Benecke tijdens de kwalificatie niet in actie, omdat hij een straf te pakken had en daardoor van achteraan de startopstelling moest vertrekken.

Dayne Warren wint sprintrace

Voor de races in Monza werden spannende slipstreamduels verwacht en de sprintrace over zeven ronden stelde wat dat betreft al bepaald niet teleur. Charlie Collins maakte goed gebruik van zijn pole-postion en voerde in de beginfase het veld aan, voor de goed gestarte deJong en Warren. In de tweede ronde ging het mis voor uittredend kampioen Sebastian Job: hij miste zijn rempunt voor de Curva Grande en ramde daarbij de Amerikaan Zac Campbell van de baan. Ook voor Job waren de gevolgen groot, want hij viel terug naar de staart van het veld en verspeelde daarmee zijn kansen om nog tweede in de eindstand te worden. Vooraan ontspon zich een leuke strijd om de kop tussen deJong, die in de vijfde ronde de leiding wist over te nemen vanuit de slipstream, Collins, die in de zesde ronde de eerste plaats heroverde, en Warren, die bij het ingaan van de laatste ronde de leiding pakte. Die positie wist hij vervolgens vast te houden, zodat hij, voor het eerst dit seizoen, als winnaar over de eindstreep kwam, gevold door Collins en deJong. Ook in de race waren de verschillen klein met slechts 0,822 seconden tussen de winnaar en de rijders op de vijfde plaats. Max Benecke sloot de race als 22e af.

Winst in hoofdrace verstevigt titel voor Rogers

In de 14 ronden lange hoofdrace mocht de Fransman Yohann Harth als achtste uit de sprintwedstrijd vanaf de pole-position starten. Hij leidde in de openingsfase voor de Fin Tuomas Tähtelä, maar laatstgenoemde verdween al snel van het toneel. Ook Sebastian Job had andermaal pech: achterin het veld werd hij geraakt door een concurrent, waarop zijn Porsche ondersteboven ging. Ook ditmaal was er sprake van een mooie strijd om de voorste posities met tal van slipstreamduels en inhaalmanoeuvres, waarbij naast Harth ook Mack Bakkum, Mitchell deJong en Josh Rogers elkaar aan kop van het veld afwisselden. Warren verspeelde alle kansen op een goede klassering toen hij in de laatste ronde in de eerste chicane in de rondte ging. Rogers speelde het spel goed en had kort daarvoor al vanuit de slipstream de leiding overgenomen van deJong, waarna hij de overwinning naar huis reed. Met zijn tiende overwinning van het seizoen en de vijfde in een hoofdrace verleende hij zijn kampioenstitel extra glans. Voor Rogers was het de tweede kampioenstitel na 2019, hij wordt aan het eind van het jaar tijdens de traditionele ‘Night of Champions’ van Porsche Motorsport beloond met 50.000 Dollar, een kwart van de totale prijzenpot in de serie. Mitchell deJong eindigde zowel in de race als in het kampioenschap op de tweede plaats, Yohann Harth sloot de race na een spannende slotfase als derde af, zijn beste prestatie van het jaar. Max Benecke kwam als 14e over de eindstreep en bezet de negende plaats in de eindstand van het kampioenschap.

“Na wat problemen met wheelspin bij de start heb ik mijn best gedaan om zoveel mogelijk plaatsen goed te maken”, meldde Benecke. “Monza is een lastig circuit als je middenin het veld zit, omdat je erg moet verlangzamen voor de chicanes. Ik werd een paar keer van achteren geraakt, maar gelukkig zonder gevolgen. Met een goede race eindigde ik als 14e en werd negende in het kampioenschap. Natuurlijk is dat geen resultaat waar ik blij mee ben, maar we trekken lering uit dit seizoen en ik heb er alle vertrouwen in dat we volgend jaar sterker terugkomen.” Atze Kerkhof, directeur van team Porsche24 driven by Redline, verklaarde: “Dit was voor ons het moeilijkste seizoen tot nu toe in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Het niveau wordt ieder jaar hoger, maar we hadden dit seizoen gewoon niet alle trucs onder controle om voldoende snel te zijn. Dat is frustrerend, want als rijder is Benecke een van de besten van de wereld. Voor volgend jaar is het zaak dat we deze dingen onder controle krijgen. Hopelijk zorgt de komst van de nieuwe Porsche Cup-auto in iRacing volgend jaar weer voor gelijke kansen.”

In juli van dit jaar start de kwalificatie voor de Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2022, waarvoor alle simracers zich kunnen aanmelden op het platform iRacing. De eerste 20 rijders in het eindklassement van dit jaar zijn automatisch geplaatst voor deelname, de overige 20 startplaatsen moeten in de kwalificatieraces worden verdiend.