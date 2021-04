Het leasen van Audi op de zaak, de voordelen

Als Audi liefhebber ben je natuurlijk benieuwd naar de mogelijkheden van leasen. Waarschijnlijk heb je het al gehoord, maar leasen biedt enorm veel voordelen. Om deze reden kiezen steeds meer mensen voor een financial lease voor ZZP’ers. Ben jij benieuwd wat de voordelen zijn van het leasen van een mooie Audi? Hieronder zullen we kort stilstaan bij een aantal voordelen zodat je een goed beeld krijgt van de mogelijkheden. Mocht je besluiten om over te gaan tot het leasen van een Audi is het altijd aan te raden om in gesprek te gaan met jouw financieel adviseur. Hierdoor weet je zeker dat je de kosten wel kunt dragen en kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Alle kosten die aan de Audi gerelateerd zijn, zijn aftrekbaar

Als je besluit om jouw droom Audi te gaan leasen is het goed om te benoemen dat jij als ondernemer de mogelijkheid hebt om de kosten van de winst af te halen. Dit is natuurlijk prettig omdat je hierdoor aan het einde van het betreffende boekjaar onderaan de streep minder belasting hoeft te betalen. Hierbij is het tevens wel goed om een nuance aan te brengen, want het leasen op zakelijk gebied gaat gepaard met een bijtelling. Dit is een fictief bedrag dat je winst weer verhoogt, maar geen zorgen! De som van de kosten gaat wel op tegen de bijtelling.

Je betaalt maandelijks voor je droom Audi

Het kopen van een Audi is een dure aangelegenheid. Als je namelijk een Audi A4 wilt aanschaffen begint de verkoopprijs al op 45.000 euro. Als je besluit om voor een RS7 te gaan dan kopen, dan liggen de prijzen al gauw op minimaal 178.000 euro. Dit is natuurlijk niet fijn als je het in een keer moet betalen, maar gelukkig biedt private lease hier een mogelijkheid. Door gebruik te maken van financial lease kun je maandelijks een bedrag betalen waardoor je niet in een keer een totaalbedrag hoeft te betalen. Hierbij is het wel goed om te benoemen dat je onderaan de streep meer kwijt bent dan het in een keer betalen van de auto. Echter, is het wel fijn voor de liquiditeit en cash flow van jouw onderneming. Als je namelijk een auto direct aanschaft van de liquide middelen zul je merken dat je bedrijfstechnisch een enorme klap te verduren krijgt.

De auto wordt jouw eigendom

Veel ondernemers besluiten om voor operational lease te gaan. Het nadeel hierbij is dat na het contract de auto niet van jou is. Dat is natuurlijk erg zonde en om deze reden is het goed om te kijken naar de mogelijkheden van financial lease. Na een financial leasecontract is de auto namelijk jouw eigendom en dat is erg prettig. Hierdoor kun je zelfs besluiten om na de betreffende looptijd de auto te gaan verkopen waardoor je ook nog geld zult terugkrijgen voor de auto. Zo kun je hierna besluiten een nieuw contract af te sluiten en je auto in te ruilen waardoor je maandelijkse lasten weer gedrukt worden.