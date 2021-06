Audi RS 6 “Johann ABT signature edition” met 800 pk

Hij is weer dik deze RS 6 van ABT. en we noemen hem ‘Johann ABT signature edition’. namens hun 125 jarig bestaan.

En Johann ABT begon in 1896 met de firma als paarden smit.

Deze signature edition heeft 800 pk, en 980 Nm koppel em snelt naar 100 km/u in 2,91 seconden en de topsnelheid is 330 km/u.

Uiteraard voorzien van dikke wielen en tuning en body make up. Dus wees er snel bij want er zijn er maar 64 gelimiteerde uitvoeringen van.