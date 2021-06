Nieuwe topsporter van Porsche: de Cayenne Turbo GT

Porsche introduceert de absolute topsporter onder de Cayennes: de nieuwe Cayenne Turbo GT. Het topmodel combineert een uitzonderlijke rijdynamiek met een hoge mate van rijcomfort en dagelijkse bruikbaarheid. De 471 kW/640 pk sterke 4,0-liter V8-biturbomotor levert 67 kW/90 pk en 80 Nm (totaal 850 Nm) meer dan de Cayenne Turbo Coupé. Daardoor neemt de standaardsprint vanuit stilstand naar 100 km/u slechts 3,3 seconden in beslag (0,6 seconden sneller dan de Turbo) en ligt de topsnelheid op 300 km/u (14 km/u sneller dan de Turbo).

De nieuwe Cayenne Turbo GT is alleen verkrijgbaar als vierzits coupé. De topversie wordt standaard geleverd met alle beschikbare onderstelsystemen en speciaal voor dit model ontwikkelde performance-banden. De aandrijving en het chassis zijn volledig op elkaar afgestemd. Het resultaat is een harmonieus totaalconcept. Porsche-testrijder Lars Kern leverde het bewijs door de 20,832 kilometer lange Nürburgring Nordschleife met de Cayenne Turbo GT in 7:38,9 minuten te ronden, waarmee hij een nieuw officieel SUV-record vestigde.

Tiptronic S met verkorte schakeltijden en sportuitlaatsysteem van titanium

De V8-biturbomotor in de Cayenne Turbo GT is momenteel de krachtigste achtcilinder van Porsche. Met name de krukas, turbolader, directe benzine-injectie en de inlaat- en uitlaatluchtkoeling werden verfijnd. Binnenin de motor verschilt de motor van de Turbo GT op fundamentele onderdelen van de Turbo Coupé, zoals de krukas, drijfstangen, zuigers en distributieketting. Met het oog op het verhoogde vermogen zijn deze componenten ontworpen voor hogere piekbelastingen en een verbeterde rijdynamiek. Ook de 8-traps Tiptronic S met verkorte schakeltijden en het Porsche Traction Management (PTM) zijn aangepast. Het standaard titanium sportuitlaatsysteem met centraal geplaatste uitlaatpijpen is speciaal voor de Cayenne Turbo GT ontwikkeld. Gewicht wordt bespaard door het weglaten van de middelste geluidsdemper.

Sportieve uitrusting: veel carbon vanbuiten, veel alcantara vanbinnen

De Cayenne Turbo GT heeft vanbuiten diverse bijzondere kenmerken die zijn sportiviteit onderstrepen. Een GT-specifieke neus met een opvallende spoilerlip en vergrote koelinlaten aan de zijkant zijn kenmerkend voor deze topversie. Het carbon dak en de zwarte wielkastverbreders domineren samen met de 22 inch GT-designwielen in de kleur Neodyme het zijaanzicht. De carbon zijpanelen die in lengterichting op de dakspoiler zijn gemonteerd, zijn GT-specifiek, net als de lip van de adaptief uitschuifbare achterspoiler, die 25 mm groter is dan die van de Turbo. Dit verhoogt de neerwaartse druk op topsnelheid met maximaal veertig kilo. Het achteraanzicht wordt gecompleteerd door een opvallend diffusorpaneel van carbon.

Het sportieve karakter van de Cayenne Turbo GT wordt benadrukt door de hoogwaardige standaarduitrusting en de vele alcantara elementen in het interieur. Achtvoudig verstelbare sportstoelen voorin en een twee afzonderlijke sportstoelen achterin zijn standaard. Alle stoelen hebben geperforeerde middenpanelen in alcantara, contrasterende accenten in Neodyme of Arctic Grey en ‘turbo GT’-letters op de hoofdsteunen. Zoals te verwachten bij de sportwagens van Porsche is het multifunctionele sportstuur voorzien van een gele 12-uurmarkering.

Debuut in de Turbo GT: nieuw infotainmentsysteem

Met de Turbo GT beleeft de volgende generatie van het Porsche Communication Management (PCM) zijn debuut in de Cayenne, met verbeterde prestaties, een nieuwe gebruikersinterface en nieuwe bedieningslogica. Het nieuwe Porsche infotainmentsysteem weet meer, doet meer en luistert beter. De belangrijkste innovaties zijn onder meer de verdiepte integratie van de streamingdiensten van Apple Music en Apple Podcasts in het PCM en de mogelijkheid om voor het eerst Android Auto te gebruiken.

De Porsche Cayenne Turbo GT is per direct te bestellen en staat eind september bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijs is € 276.500.