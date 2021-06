Audi heeft het begrepen: elektrische auto’s zullen de markt domineren

De opmars van de elektrische auto lijkt sneller te gaan dan men aanvankelijk dacht. Zo gaf Audi recent aan dat nieuwe modellen vanaf 2026 enkel nog elektrisch zullen zijn. Bestaande modellen met een verbrandingsmotor zullen dan nog worden verkocht, maar gefaseerd uit de productie worden gehaald. De laatste verbrandingsmotoren zouden uiteindelijk tegen 2033 van de band moeten rollen. Daarmee sluit Audi mooi aan bij de nieuwste marktvoorspellingen die aantonen dat de elektrische auto de toekomst is.

Toch is er voor particulieren ook een belangrijk nadeel aan deze trend verbonden. De restwaarde van een elektrische auto ligt namelijk veel hoger dan bij een auto met een verbrandingsmotor. De batterijcapaciteit bedraagt na vier tot vijf jaar, het moment waarop veel zakelijke auto’s nog steeds worden vervangen, ongeveer negentig procent. Er is dus maar weinig slijtage en waardevermindering opgetreden. Tegelijkertijd is de motor veel minder slijtagegevoelig dan een verbrandingsmotor. Sommige fabrikanten geven dan ook garantietermijnen die tot acht jaar oplopen. Hierdoor dreigen elektrische tweedehandsauto’s wel behoorlijk duur te blijven.

Elektrische auto zal de markt domineren

Onderzoekers geven aan dat de opmars van de elektrische auto vrijwel niet te stuiten is. Volgens de onderzoekers zal de elektrische auto tegen 2033, niet toevallig het jaar dat ook Audi vooropstelt, dominant zijn op de Europese automarkt. In 2045 zouden minder dan 1% van alle verkochte nieuwe auto’s een verbrandingsmotor hebben.

Het gaat dus sneller dan verwacht, voornamelijk door steeds strengere regelgeving, maar ook door een toenemende interesse bij consumenten. Tegelijkertijd stimuleren overheden de keuze voor elektrische auto’s. In Nederland is er bijvoorbeeld een subsidie voor wie een occasion koopt. In 2021 bedraagt deze subsidie 2.000 euro. Deze subsidieregeling loopt nog tot 1 juli 2024.

Dat deze subsidie focust op elektrische tweedehandsauto’s zal niet verbazen. Elektrische auto’s blijven voor particulieren vaak te duur, waardoor vooral zakelijke auto’s elektrisch worden. Net zoals bij andere innovaties op de automarkt zijn zakelijke rijders vaak de trendsetters, waarna hun auto’s op de tweedhandsmarkt terechtkomen en ook bij particulieren hun intrede doen.

Hogere restwaarde bij elektrische auto’s

Om maar even een voorbeeld te geven: momenteel staat er op viaBOVAG.nl een Audi e-tron 55 quattro edition one te koop met 54.593 kilometer op de teller. Het prijskaartje bedraagt 65.995 euro. De cataloguswaarde wordt geschat op zo’n 85.810 euro. Dit wil zeggen dat de auto een restwaarde van 76,9% heeft. We vergelijken dit nu met een Hyundai kona occasion met een verbrandingsmotor en 52.256 kilometer op de teller. Deze auto kost 16.950 euro ten opzichte van een cataloguswaarde van 25.037 euro. Er is dus sprak van een restwaarde van 67,7%.

Ook onderzoekers bevestigen dat de restwaarde van elektrische auto’s vaak hoger is, maar plaatsen er wel een kanttekening bij. Als er namelijk nog gigantische stappen worden gezet op het gebied van batterijoplossingen, kan de restwaarde van de huidige generatie elektrische auto’s ook wel eens een flinke duik nemen. Tegelijkertijd verwacht men dat batterijen steeds goedkoper zullen worden, wat eveneens aan de restwaarde kan knauwen.