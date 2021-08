Porsche vernieuwt Taycan: grotere range, meer connectiviteit en exclusieve kleuren

De Porsche Taycan en Taycan Cross Turismo krijgen een aantal ingrijpende wijzigingen. Zo verbetert Porsche onder andere het dagelijkse rijbereik van de elektrische sportwagens. Andere belangrijke upgrades zijn de verregaande integratie van Android Auto in het Porsche Communication Management (PCM) en Remote Park Assist, dat voor het eerst op de Taycan leverbaar wordt. Met dit nieuwe optionele assistentiesysteem is de auto via de smartphone te parkeren zonder dat de bestuurder achter het stuur hoeft te zitten. Met de nieuwe opties Paint to Sample en Paint to Sample Plus zijn nu unieke en persoonlijke kleurkeuzes te realiseren.

De vernieuwde Porsche Taycan wordt niet opnieuw gehomologeerd, dus komen er geen nieuwe WLTP-waarden. Maar bij dagelijks gebruik is het werkelijke bereik van de nieuwe versies vergroot. Porsche heeft verregaande technische verbeteringen doorgevoerd om dit te bereiken. In de rijmodi ‘Normal’ en ‘Range’ is bij de vierwielaangedreven versies de voorste elektromotor bijna volledig ontkoppeld en spanningsloos in het deellastbereik. Bovendien wordt er geen kracht op beide assen overgebracht wanneer de auto uitrolt of stilstaat. Deze elektrische vrijloopfunctie vermindert de weerstandsverliezen. Pas als de bestuurder meer vermogen vraagt ​​of van rijmodus verandert, worden beide elektromotoren binnen milliseconden weer ingeschakeld.

Ook het thermisch beheer en de oplaadfuncties zijn verder verbeterd. Met de Turbo Charging Planner is de hoogspanningsaccu nu tot een iets hogere temperatuur te verwarmen dan voorheen. Hierdoor is snelladen en laden bij een hoger laadniveau eerder mogelijk. Bovendien wordt de restwarmte van de elektrische onderdelen nog efficiënter gebruikt voor de temperatuurregeling van de accu.

Remote Park Assist: parkeren op afstand

Met de nieuwe Remote Park Assist optie is het mogelijk om op afstand in en uit te parkeren via een smartphone, zonder dat de bestuurder achter het stuur hoeft te zitten. Het systeem werkt bij fileparkeren, bij parkeren in een haaks parkeervak en in garages. Remote Park Assist detecteert parkeerplaatsen automatisch en meet deze met behulp van de ultrasone sensoren en camerasystemen van de auto. Als er voldoende ruimte is, kan de bestuurder het parkeerproces starten via de Porsche Connect-app en vervolgens uitstappen. De bestuurder houdt de verrichtingen continu in de gaten door een knop op de app-interface van de smartphone ingedrukt te houden. De Remote Park Assist-functie neemt zelfstandig de besturing en controle over, maar als de knop wordt losgelaten stopt de Taycan de parkeermanoeuvre onmiddellijk.

Cultkleuren maken een comeback

In de jaren negentig nam Porsche een aantal zeer kleurrijke lakken in zijn assortiment op. Die kregen al snel een cultstatus onder fans van het merk en zijn tegenwoordig vooral populair bij klassiekers als de Porsche 964. Deze opvallende kleuren maken nu een comeback. Naast 17 standaard lakkleuren is de Taycan via Porsche Exclusive Manufaktur nu ook verkrijgbaar met Paint to Sample en Paint to Sample Plus. De eerste optie maakt het mogelijk om uit 65 extra lakkleuren te kiezen. Denk hierbij aan de kleuren Moonlight blauw metallic, Acid groen, Rubystar rood (een cultkleur waarin de 964 Carrera RS was gehuld), Riviera blauw en Viola metallic (van de 964 30 Jahre Edition). Paint to Sample Plus geeft klanten bijna volledige vrijheid in hun kleurkeuze, waardoor ze hun Taycan zelfs kunnen afstemmen op hun favoriete accessoire.

Onderweg laden: Porsche Charging Service met bijna 200.000 laadpunten

De Porsche Charging Service biedt toegang tot de wereldwijde laadpunten van tal van netwerken, waarbij Porsche de centrale facturatie afhandelt. Er zijn momenteel bijna 200.000 laadpunten in meer dan twintig landen in Europa, waaronder bijna 6.500 DC-laadstations met een laadvernogen van 50 kW of meer. Een ander hoogtepunt is Porsche Destination Charging. Met deze exclusieve service kunnen klanten hun elektrische of plug-in hybride Porsche-modellen gratis opladen op populaire bestemmingen. Het biedt al meer dan tweeduizend CO 2 -neutrale AC-laadpunten aan in ruim vijftig landen op locaties als hotels, restaurants, luchthavens, winkelcentra, sportclubs en jachthavens. De verdere uitbreiding van het netwerk is in volle gang.







Nu ook Android Auto

De zesde generatie van Porsche Communication Management (PCM) heeft nu ook zijn weg gevonden naar de Taycan. De volledig elektrische sportwagen is altijd een pionier op het gebied van connectiviteit geweest, bijvoorbeeld met de integratie van Apple Music en Apple-podcasts. Android Auto is nu ook geïntegreerd in het PCM, nadat Apple CarPlay-ondersteuning voor iPhones dat al eerder was. Dit betekent dat smartphones met het Google Android-besturingssysteem nu ook worden ondersteund. Geselecteerde telefoonfuncties en smartphone-apps die de rijveiligheid niet nadelig beïnvloeden, zijn nu ook voor Android-gebruikers te bedienen via PCM 6.0 of met spraakopdrachten van de Google Assistant.

Bestseller Taycan

De Taycan is de afgelopen maanden zeer succesvol geweest. Porsche heeft in de eerste helft van 2021 wereldwijd ongeveer 20.000 elektrische sportwagens afgeleverd, net iets minder dan de totale verkoop in 2020.