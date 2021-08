Drie Nederlanders in top 10 Porsche Mobil 1 Supercup op Spa-Francorchamp

Het spreekwoordelijke “Spa-water” viel in ruime hoeveelheden op het Circuit de Spa-Francorchamps, wat de 300e race in de historie van de Porsche Mobil 1 Supercup voor de deelnemers bijzonder lastig maakte. Dat gold in het bijzonder voor GP Elite-rijder Larry ten Voorde, de leider in de tussenstand van het kampioenschap, die kort na de start in de rondte ging, maar wel de controle over zijn auto wist te behouden en uiteindelijk nog als achtste over de eindstreep kwam. Daarmee blijft de Twentse rijder aan de leiding in het klassement. De best geklasseerde Nederlander in de jubileumrace was Max van Splunteren, die de vijfde plaats in de uitslag bezette. Loek Hartog, die in België voor het team Parker Revs Motorsport als gastrijder in actie kwam, bezette de tiende plaats in de uitslag, waarmee er in totaal dus drie Nederlanders in de top tien eindigden.

De vrije training werd op vrijdag aan het einde van de middag verreden, maar de wedstrijdleiding kwam pas op zaterdagochtend om 11.30 uur met de definitieve uitslag, nadat alle beelden waren geanalyseerd. Bij maar liefst 20 van de 32 rijders werd de snelste rondetijd geschrapt als gevolg van het overschrijden van de ‘track limits’, de afgrenzingen van de baan. Zo sloot Morris Schuring de sessie uiteindelijk bovenaan in de officiële rangschikking af met een tijd van 2:22,066 minuten, terwijl Loek Hartog als derde geklasseerd werd. Max van Splunteren en Daan van Kuijk grepen als elfde en twaalfde net buiten de top tien, daarachter volgden Jesse van Kuijk als 17e, Larry ten Voorde als 22e en Lucas Groeneveld als 30e.

Net voor het begin van de kwalificatie kwam er een forse regenbui naar beneden, waardoor de coureurs op een volledig natte baan hun tijden moesten zetten. Larry ten Voorde was het snelste met een tijd van 2:38,665 minuten en behaalde daarmee de pole-position. Halverwege de training begon het opnieuw te regenen, waardoor niemand meer een snellere tijd op de klokken kon zetten. Max van Splunteren behaalde de vijfde startplaats, terwijl ook Morris Schuring zich als zesde op de derde rij wist te kwalificeren. Verderop in het veld: Loek Hartog als 17e, Daan van Kuijk als 18e, Jesse van Kuijk als 23e en Lucas Groeneveld als 24e. “Mega-blij, de pole-position is natuurlijk heel belangrijk. In mijn eerste snelle ronde kwam ik achter iemand anders vast te zitten, dus toen deed ik nog een poging, die goed uitpakte. Ook de andere jongens hebben het heel goed gedaan, zeker onder deze omstandigheden”, zei Larry ten Voorde, wiens voorsprong van bijna zes tienden van een seconde voor Supercup-begrippen wel heel ruim was.

Spannend moment Ten Voorde net na de start

Ook op de racedag was het flink nat in de Ardennen. Na de start reed Ten Voorde zij aan zij met de Luxemburger Dylan Pereira door de hairpin van La Source en ook op de volgende passage naar beneden in de richting van Eau Rouge en de Raidillon gaven de twee elkaar geen duimbreed toe. Spannend racen op het scherpst van de snede! Bovenop de Raidillon ging het echter mis: Ten Voorde ging in de rondte en had al zijn vaardigheid nodig om de auto uit de bandenstapels te houden. Dat deed hij met verve en hield het verlies nog relatief beperkt door als 14e weer aan te sluiten. Vooraan leidde Pereira voor zijn Turkse teamgenoot Güven, terwijl de sterk gestarte Max van Splunteren de derde plaats in handen had. Nog in de eerste ronde werd de race geneutraliseerd vanwege een crash in het middenveld. In de derde ronde werd de race weer vrijgegeven.

Kort na de herstart verloor Van Splunteren de derde plaats aan de met Duitse licentie rijdende Oostenrijker Zöchling op het lange rechte stuk van Kemmel, terwijl Morris Schuring twee posities moest prijsgeven aan de Brit King en de Duitser Heinrich. In de vijfde ronde kwam het tot een botsing tussen King en Schuring, terwijl Heinrich zijn opmars voortzette en ook Van Splunteren passeerde. Ook de Duitser Köhler passeerde onze landgenoot, maar Köhler had inmiddels al een tijdstraf van tien seconden te pakken, nadat hij een andere deelnemer in de rondte getikt had.

In de negende ronde werd de race opnieuw geneutraliseerd nadat de auto van de Fransman Mateu, die betrokken was geraakt bij een aanrijding, de ingang van de pitstraat blokkeerde. In de tiende ronde werd de race echter alweer vrijgegeven, waarbij de beide teamgenoten Pereira en Güven zij aan zij om de leiding streden, maar Pereira uiteindelijk aan het langste eind trok toen Güven besloot niet teveel onnodig risico te nemen. Van Splunteren reed op dat moment op de zesde plaats, Schuring was achtste.

In de elfde, tevens laatste ronde van de race was er de derde safety-car-fase nadat de Italiaan Ghiretti in de grindbak was beland. Daarop werd Pereira als winnaar afgevlagd, voor Güven en Heinrich. Köhler kwam als vierde aan de finish, maar viel door zijn tijdstraf van tien seconden terug naar de 16e plaats. Max van Splunteren werd als vijfde geklasseerd en was daarmee de beste Nederlander. “Ik had een goede start, maar kreeg de banden niet goed op temperatuur, waardoor ik uiteindelijk wat terrein verloor. Daarbij hielpen de safety-cars natuurlijk ook niet, maar ook met de vijfde plaats ben ik wel tevreden”, zei Van Splunteren. Larry ten Voorde werd als achtste geklasseerd, nadat Morris Schuring, aanvankelijk zevende in de uitslag, na afloop van de race een tijdstraf van tien seconden kreeg opgelegd voor zijn betrokkenheid bij een incident. Daarmee eindigde de jongste rijder in het veld als 18e. De klasseringen van de overige Nederlanders: Loek Hartog tiende, Daan van Kuijk 13e, Lucas Groeneveld 19e en Jesse van Kuijk 25e. Voor de volgende race blijft de Porsche Mobil 1 Supercup in de Benelux, want aanstaande zondag, 5 september, komt de internationale merkencup voor het eerst in zijn rijke historie in ons land in actie. Dan wordt er op CM.com Circuit Zandvoort gereden in het voorprogramma van de Nederlandse Formule 1-Grand Prix.