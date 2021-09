holoride: virtual reality entertainment voor in de auto klaar voor serieproductie

Nieuwe technologie laat VR-content samensmelten met rijbewegingen van de auto

Elastic Content maakt compleet nieuwe ervaringen van games, films, etc. mogelijk

Bezoekers IAA Mobility 2021 in München kunnen holoride zelf ervaren

De Duitse start-up ‘holoride’ maakt het binnenkort mogelijk om als inzittende van een Audi naar virtuele werelden te reizen. Wanneer passagiers achterin een VR-bril opzetten, kunnen ze in games, films en presentaties duiken. Wat de beleving extra bijzonder maakt: de virtuele wereld beweegt mee met de auto.

Start-up holoride wil van autoritten een multimodale beleving maken. Daarvoor zet het bedrijf in op een extreem realistische beleving van films, games en interactieve content. Het geheim daarachter is een nieuwe technologie, die het mogelijk maakt dat virtuele content zich in realtime aanpast aan de rijbewegingen van de auto. Een voorbeeld: als een auto met holoride-technologie een bocht maakt, ervaart iemand die zich in bijvoorbeeld een virtueel ruimteschip bevindt ook een afbuiging naar links of rechts. En als de auto accelereert, doet het ruimteschip dat ook. Deze gesynchroniseerde bewegingen hebben bovendien een extra voordeel: ze dragen bij aan het verminderen van wagenziekte, zoals die vaak wordt ervaren door mensen die onderweg een boek lezen of gebruikmaken van een smartphone of tablet.

Elastic Content

De door holoride zelf ontwikkelde Elastic Software Development Kit (SDK) is de spil in het creëren van zogenaamde Elastic Content. Deze compleet nieuwe mediavorm is speciaal ontwikkeld voor gebruik in auto’s. Door rijbewegingen onderdeel te maken van de VR-experience, ontstaan compleet nieuwe manieren om bijvoorbeeld games, films en rondleidingen door oude steden te beleven. De mogelijkheden van Elastic Content zijn vrijwel onbegrensd.

Extra beleving door autonoom rijden

In de toekomst wordt reizen per auto steeds verder geautomatiseerd. Dat betekent dat er letterlijk en figuurlijk ruimte komt voor nieuwe vormen van tijdsbesteding tijdens het rijden. Als de bestuurder de aandacht niet meer op het rijden hoeft te richten, ontstaan er meer mogelijkheden om onderweg te werken, studeren en ontspannen. De technologie van holoride springt hier perfect op in.

holoride live

holoride werd in 2019 gepresenteerd tijdens een roadshow van Los Angeles naar San Francisco. Samen met Disney creëerde de start-up een VR-gaming experience voor gebruik in auto’s. Direct daarna volgden virtuele proefritten in Ingolstadt en München. Journalisten kregen daarbij de gelegenheid om een via een avatar een actiegame te spelen. Onlangs kregen bezoekers van het Salzburg Festival ook de kans om holoride te ervaren. In een Audi e-tron konden ze via VR-brillen bijvoorbeeld de muzikale hoogtepunten van het festival in 3D beleven. Bezoekers van de IAA 2021 in München kunnen ook holoride-proefritten maken.

Over holoride

holoride is in 2018 opgericht door Nils Wollny, Marcus Kühne, Daniel Profendiner en Audi, dat een minderheidsaandeel in het bedrijf bezit. De Duitse start-up heeft als doel om een compleet nieuwe contentcategorie voor inzittenden van auto’s te creëren. Hierbij wordt extended reality (XR) gekoppeld aan ‘datapunten’ van de auto. Datapunten zijn bijvoorbeeld fysieke acties als acceleratie en stuurbewegingen, maar ook verkeersinformatie en rijroutes en -tijden. Zo maakt holoride een veelvoud aan XR-belevingen mogelijk. Deze zijn stuk voor stuk meeslepend, adembenemend én ze verminderen de symptomen van wagenziekte.