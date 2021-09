Porsche pakt groots uit tijdens Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix

Tijdens de Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix op CM.com Circuit Zandvoort aanstaand weekend (3-5 september) pakt Porsche op meerdere momenten groots uit met spectaculaire acties op de baan. Uiteraard zijn er de training, kwalificatie en op zondag de race van de Porsche Mobil 1 Supercup, waarin maar liefst negen Nederlanders aan de start verschijnen. Voor het publiek is er echter nog veel meer te beleven: een recordpoging voor straatauto’s met een wel heel bijzondere 911, een demonstratie op hoge snelheid van de meest memorabele racewagens uit de geschiedenis van Porsche, en een historisch verantwoorde en typisch Nederlandse escorte van de Formula 1 Drivers’ Parade.

Recordpoging met 911 GT2 RS MR – vrijdag 3 september, 13.30 uur

Porsche Nederland heeft een 911 (991.2) GT2 RS laten voorzien van een Manthey Performance Kit, die sinds kort voor klanten beschikbaar is via Porsche Tequipment. Speciaal voor de gelegenheid stapt Larry ten Voorde – de regerend Supercup-kampioen en de huidige leider in het klassement – op vrijdag 3 september om 13.30 uur achter het stuur om als eerste in de geschiedenis van het circuit de snelste ronde voor straatauto’s neer te zetten. Porsche Nederland verwacht dat die tijd in de buurt zal komen van de rondetijd van een 992 GT3 Cup-auto. Ten Voorde heeft hier slechts een paar rondes de tijd voor en heeft niet van tevoren geoefend. De auto in kwestie is tot en met de banden volledig straatlegaal.

De Manthey Performance Kit van Porsche Tequipment bestaat uit speciaal voor de 911 GT2 RS ontwikkelde chassis-, rem- en aerodynamische componenten, waarvan die laatste als eerste opvallen. Extra flappen op de voorspoiler, een carbon bodemplaat en extra luchtgeleidingselementen rond de voorwielen verhogen de neerwaartse druk op de vooras van 49 naar 70 kg bij 200 km/u. Op de achteras stijgt de neerwaartse druk zelfs van 93 tot 200 kg bij dezelfde snelheid, mogelijk gemaakt door een nieuwe achterspoiler, een aangepaste diffuser en aerodiscs op de achterwielen. Dankzij al deze upgrades wist Porsche in juni al het ronderecord voor straatauto’s op de Nürburgring Nordschleife met bijna vijf seconden te verbeteren.







Demonstratie van Porsche’s race-erfgoed – zondag 5 september, 12.50 uur

Tussen de race van de Porsche Mobil 1 Supercup en de Formule 1-race vindt een spectaculaire demonstratie plaats van racewagens uit de rijke autosporthistorie van Porsche. Omdat het dit jaar 70 jaar geleden is dat Porsche voor de eerste keer de 24 uur van Le Mans won – waar het met 19 overall overwinningen nog steeds recordhouder is – verschijnen op zondag een Porsche 911 RSR 2.1 Turbo, een 936/81, een 962 C, een 911 GT1 ‘98’ en een 991 RSR op het Zandvoortse asfalt. De parade wordt gecomplementeerd met een aantal bijzondere Porsches in privébezit: een 911 Carrera RS 2.7, een Carrera GT, een 918 Spyder, een 991 GT3 R Manthey ‘Grello’, een 935 en de 911 GT2 RS MR waarmee op vrijdag het ronderecord wordt gereden. De auto’s worden bestuurd door onder meer een aantal coryfeeën uit de Nederlandse autosport, waaronder Gijs van Lennep, Robert Doornbos, Patrick Huisman en Jeroen Bleekemolen.

Formula 1 Drivers’ Parade onder begeleiding van politie-escorte – zondag 5 september, 13.20 uur

Traditiegetrouw worden de F1-coureurs op zondag voor de race aan het publiek gepresenteerd tijdens een parade op een open vrachtwagen. Die wordt speciaal voor de gelegenheid geëscorteerd door een aantal politie-Porsches, die vroeger gerespecteerd én gevreesd werden op de Nederlandse snelwegen. De auto’s worden onder meer bestuurd door een aantal Nederlandse Supercup-coureurs van Team GP Elite.

De Nederlandse Rijkspolitie was de grootste afnemer van politie-Porsches wereldwijd. Van 1962 tot en met 1996 zijn er in totaal 509 in het bezit geweest van de Rijkspolitie. De duidelijk herkenbare auto’s in combinatie met de witte kleding, oranje pothelm en witte handschoenen van de wachtmeesters maakten de Rijkspolitie tot een spectaculaire verschijning. Door ongeveer 20 kilometer sneller te rijden dan de gemiddelde snelheid van het overige verkeer, de zogenaamde inhalende surveillance, werden weggebruikers waar nodig gecorrigeerd, gewaarschuwd en pas in het uiterste geval geverbaliseerd.