Audi Q6 e-tron vernieuwd, rijker uitgerust en aantrekkelijker geprijsd

Uitgebreid Tech plus-pakket standaard op alle uitvoeringen

Veel technische updates: nieuwe systemen en vernieuwd stuurwiel

Vermogen Q6 e-tron quattro groeit tot 315 kW (428 pk)

Voortaan leverbaar vanaf € 61.990*

Audi heeft de Q6 e-tron voor het nieuwe modeljaar op tal van fronten vernieuwd, met geavanceerde technologie, nieuwe functies en nog meer kracht voor de Q6 e-tron quattro. De Audi Q6 e-tron onderscheidt zich daarbij met een aangepaste line-up waarbij de standaarduitrusting fors is verhoogd en alle uitvoeringen aantrekkelijker zijn geprijsd.

Met de 2026-updates tilt Audi het model naar een nog hoger niveau. Zo is het MMI-systeem vernieuwd en is het uitgebreide Tech plus-pakket voortaan voor alle uitvoeringen standaard, inclusief Matrix LED-koplampen, LED-koplampen plus, LED-achterlichten pro, een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met automatische dimfunctie, de e-tron Sportsound, omgevingcamera’s en de Adaptieve rijassistent plus. Het Audi SQ6 e-tron topmodel heeft standaard het Tech pro-pakket, met alle genoemde features plus digitale OLED-achterlichten, 3D en 360 graden omgevingscamera’s en Parkeerassistent pro. Ook de Comfortsleutel is voortaan standaard en uitgebreid met ‘Open on Approach’ en ‘Walk Away Locking’, waardoor de modellen nu nog intuïtiever in het dagelijks gebruik zijn. Verder behoren in de Advanced edition elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie nu tot de vaste uitrusting. Op prestatiegebied is er nieuws voor de Audi Q6 e-tron quattro: het vermogen van deze versie is verhoogd van 285 kW (388 pk) naar 315 kW (428 pk).

Meer veiligheid en gebruiksgemak

Audi maakt de Q6 e-tron ook veiliger, efficiënter en gebruiksvriendelijker. Met een nieuw regeneratief remsysteem kan de Q6 e-tron afremmen tot stilstand op de elektromotor. De Adaptive cruise assist is uitgebreid en houdt de auto binnen zijn rijstrook zolang de bestuurder de handen aan het stuur houdt, en ondersteunt bij rijstrookveranderingen op de snelweg. De vernieuwde verkeersbordherkenning past automatisch de snelheid aan op basis van verkeersborden, stopborden, waarschuwingsborden en routegegevens. De auto herkent ook waarschuwingsborden voor oneffenheden in het wegdek en voorrangsregels op basis van de informatie die is opgeslagen in de routegegevens, en kan zo automatisch de snelheid verlagen indien nodig.

Meer comfort dan ooit

Het optionele park assist pro voert parkeer- en manoeuvreerfuncties nu zelfstandig uit. Een zeer praktische functie is getraind parkeren: het systeem kan vijf verschillende parkeermanoeuvres aanleren, elk maximaal 200 meter lang, en ze vervolgens zelf uitvoeren op privéterrein. De nieuwe functie ‘garage parkeren’ via de smartphone werkt zonder eerst langs het parkeervak te rijden.

Ander nieuws betreft het vernieuwde stuurwiel met fysieke knoppen. De Q6 e-tron krijgt bovendien de nieuwste gebruikersinterface van Audi, met nog meer features. Smartphone-integratie werkt nu ook in de Virtual Cockpit en op het MMI passagiersdisplay, voor ongestoord gamen of films kijken.

Fors rijkere uitrusting en extra aantrekkelijke prijzen

Audi combineert de upgrades met extra aantrekkelijke vanafprijzen. De Q6 e-tron is er nu al vanaf € 61.990*. Daarbij zijn de prijzen over de gehele linie aangescherpt, met kleinere prijsstappen tussen de verschillende uitvoeringsniveaus.

De vernieuwde Q6 e-tron is per direct te bestellen bij de Audi-dealer en de eerste exemplaren worden vanaf eind februari 2026 in Nederland verwacht. Meer informatie over de Audi Q6 e-tron is te vinden op de website van Audi Nederland.

Vanafprijzen vernieuwde Audi Q6 e-tron:

Q6 e-tron: vanaf € 61.990*

Q6 e-tron performance: € 66.990*

Q6 e-tron quattro: € 71.990*

SQ6 e-tron: vanaf € 92.990*