Zoeken

Paulaner wordt officiële partner van Audi F1-team

  • Langdurige samenwerking met Münchense bierbrouwer Paulaner om F1-fans wereldwijd de Beierse cultuur te laten ervaren met Weissbier 0.0%


Het toekomstige Audi F1-team en de Paulaner-bierbrouwerij uit München gaan een langdurige samenwerking aan. Daarmee stapt Paulaner op het wereldtoneel van de autosport, als officieel partner van Audi dat in 2026 toetreedt tot de Formule 1.

Het Audi F1-team en Paulaner delen dezelfde waarden, waaronder passie, vakmanschap en een sterke prestatiedrang. De nieuwe partners willen samen momenten creëren die fans dichter bij het team brengen en successen – op en naast het circuit – op een verantwoorde manier laten vieren. De samenwerking focust op Paulaner Weissbier 0.0%, de alcoholvrije variant van het iconische Duitse bier, waarmee beide partners vooral de sociale kant van de sport willen versterken, zonder concessies te doen aan veiligheid, verantwoordelijkheid en topprestaties. 

Geef een reactie

Het laatste nieuws

Gerelateerde artikelen

Audi Q6 e-tron vernieuwd, rijker uitgerust en aantrekkelijker geprijsd

04/12/2025

Audi heeft de Q6 e-tron voor het nieuwe modeljaar op tal van fronten vernieuwd, met geavanceerde technologie, nieuwe functies en nog meer kracht voor de

Lees verder »

Visit Qatar welcomed by the future Audi F1 Team as a new principal partner

03/12/2025

The future Audi F1 Team has announced that Visit Qatar will become a principal partner upon the team’s entry into the FIA Formula 1 World

Lees verder »

Updates for five Audi model series: more emotion, comfort, and features in store

03/12/2025

Audi models based on the Premium Platform Electric (PPE) and Premium Platform Combustion (PPC) will receive a comprehensive hardware and software update at the start

Lees verder »