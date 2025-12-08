Paulaner wordt officiële partner van Audi F1-team

Langdurige samenwerking met Münchense bierbrouwer Paulaner om F1-fans wereldwijd de Beierse cultuur te laten ervaren met Weissbier 0.0%



Het toekomstige Audi F1-team en de Paulaner-bierbrouwerij uit München gaan een langdurige samenwerking aan. Daarmee stapt Paulaner op het wereldtoneel van de autosport, als officieel partner van Audi dat in 2026 toetreedt tot de Formule 1.

Het Audi F1-team en Paulaner delen dezelfde waarden, waaronder passie, vakmanschap en een sterke prestatiedrang. De nieuwe partners willen samen momenten creëren die fans dichter bij het team brengen en successen – op en naast het circuit – op een verantwoorde manier laten vieren. De samenwerking focust op Paulaner Weissbier 0.0%, de alcoholvrije variant van het iconische Duitse bier, waarmee beide partners vooral de sociale kant van de sport willen versterken, zonder concessies te doen aan veiligheid, verantwoordelijkheid en topprestaties.