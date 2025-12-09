Alles over de sleutelrol van Porsche in F1 The Movie

De film F1 The Movie gaat niet alleen over de Formule 1, de koningsklasse van de autosport. Ook Porsche speelt een sleutelrol in de spectaculaire film.

Het is donker terwijl een Porsche 911 GT3 R door de scherpe bochten op Daytona scheurt. Snelle shots, hoge snelheden, een dramatische soundtrack. Tijdens een pitstop op het iconische racecircuit in Florida wurmt Patrick Long zich uit de cockpit en draagt de auto over aan Sonny Hayes, gespeeld door Brad Pitt, die in de film doet wat Long in werkelijkheid bereikte – en dat is de 24-uursrace winnen in een Porsche.

Sonny Hayes was in zijn jongere jaren een opkomende Formule 1-ster toen een ongeluk zijn ruggengraat verbrijzelde en daarmee zijn carrière. Daarna deed hij nog maar af en toe mee aan wedstrijden. Er is daadwerkelijk vraag naar snelle, ervaren coureurs zonder vast contract in 24-uursraces zoals die in Daytona. Zij vullen vaak teams van twee aan die een auto delen in kortere races.

“Ik wilde de meest authentieke racefilm aller tijden maken” legt regisseur Joseph Kosinski uit. “Tijdens het maken van deze film heb ik geleerd hoe fysiek zwaar het is om zo’n race te rijden. Motorsport is de ultieme samensmelting van mens en machine. Omdat wij deze machines creëren. In de racerij zoek je zowel met de machine als met je lichaam de absolute grens op.”

Vanwege de toewijding aan authenticiteit was het duidelijk dat de acteurs in F1 The Movie daadwerkelijk in raceauto’s moesten rijden – en op een professioneel niveau. Van snelheden boven de 300 km/u tot brute G-krachten bij het remmen en in snelle bochten, alles moest authentiek zijn. Met minder nam Kosinski geen genoegen.

Ondersteuning van Porsche in F1 The Movie

“Zonder de steun van Porsche hadden we deze openingsscènes in Daytona nooit kunnen filmen. Veel mensen zeggen dat dit de beste scènes in de hele film zijn” zegt Kosinski, die zelf al bijna 20 jaar een fervent Porsche rijder is en als tiener raceauto-ontwerper wilde worden. “Het was belangrijk om Sonny Hayes in de juiste context te introduceren, om hem voor te bereiden op zijn terugkeer naar de Formule 1 later in het verhaal. Daytona en de 911 GT3 R waren perfect. Ze stonden ver genoeg af van de Formule 1, maar wel op topniveau. Porsche is een icoon in de endurancesport en staat voor excellentie op vele gebieden: design, techniek, ervaring en natuurlijk racen.”

Het idee werd met enthousiasme ontvangen bij Porsche. “We kregen meerdere voertuigen tot onze beschikking en kregen exclusieve tijd in het Porsche Experience Center in Los Angeles” zegt Kosinski. “Daar heb ik gereden met Brad en Lewis Hamilton, onze medeproducent. Het was absoluut geweldig. Brad werd verliefd op deze auto’s en begon op straat in een 911 Turbo (992) te rijden.”

Kosinski wilde ook een echt team en een echte Porsche coureur, aangezien er voor de Daytona-scènes geen decors werden gebouwd, geen races in scène werden gezet en geen figuranten werden ingehuurd. Nee, er was maar één kans. De echte race vormde het podium voor het jaarlijkse evenement in januari. En zo veranderde het klantenteam Porsche Wright Motorsports gedeeltelijk in het fictieve Chip Hart Racing-team – niet in de studio, maar in het echte leven.

“Het was surrealistisch om onze fictieve auto in de wedstrijd te zien” zegt Kosinski. “En voor ons was Patrick Long zoveel meer dan alleen de ideale persoon om de rol van Hayes’ copiloot te spelen. Hij was een geweldige teamgenoot en de echte Sonny Hayes op de set, die zich op elk detail concentreerde, advies gaf en zijn schat aan ervaring deelde.”

Long en Kosinski ontmoetten elkaar in op de set van Top Gun: Maverick, toen Long hielp bij het vinden van de juiste 911 S (F-serie) voor de romantische slotscène tussen Tom Cruise en Jennifer Connelly. Als er iemand goed bekend is de historie van de 911, dan is het de 44-jarige Patrick Long, het brein achter de in 2014 opgerichte Luftgekühlt-community en de populaire evenementen daarvan.

Racetalent ook naast het circuit betrokken bij Porsche

Long beëindigde zijn carrière als fabriekscoureur bij Porsche eind 2021. Naast de GT-overwinning in de 24 uur van Daytona omvatten zijn prestaties ook twee klasseoverwinningen op Le Mans. En het is vrij gebruikelijk dat persoonlijkheden zoals deze – met hun ervaring en expertise – nauwe banden onderhouden met Porsche of sleutelposities binnen het bedrijf innemen.

“Porsche is een familie” zegt Long. “Toen ik in 2002 bij het juniorenteam kwam, werd ik in mijn nieuwe omgeving te allen tijde gesteund – en zelfs in mijn privéleven. Vooral Marc Lieb was er voor mij.” Lieb, die als fabriekscoureur ook een algemene overwinning in Le Mans behaalde en wereldkampioen endurance was, is nu Team Lead Sports Communication bij Porsche. Er is een lange lijst van topcoureurs die na hun actieve carrière nieuwe rollen bij Porsche hebben aangenomen en vaak de volgende generatie hebben ondersteund, waaronder Jörg Bergmeister, Timo Bernhard, Richard Lietz, Sascha Maassen, Mark Webber, en in eerdere generaties Jacky Ickx en Hans-Joachim Stuck.

“Er is altijd een brug tussen ervaring en jong talent,” legt Long uit. Voor F1 The Movie nam hij een soort instructeursrol op zich. Begin 2023, een jaar voordat de opnames in Florida begonnen, wijdde hij de filmploeg in in de geheimen van Daytona Beach. Een film opnemen tijdens een daadwerkelijke race is verre van eenvoudig. Niets mag de wedstrijd verstoren of de veiligheid in gevaar brengen. En het decor is maar één keer per jaar beschikbaar. Als je een moment de eerste keer mist, is er geen tweede kans.

“IMSA, de organisator van het evenement, was erg behulpzaam,” legt Long uit. Hij trainde de acteurs en stuntrijders achter het stuur van de 911 GT3 R en maakte deel uit van de film. “Brad Pitt genoot duidelijk van het rijden in de GT3 R” zegt Long. Als Porsche fabriekscoureur had Long tien jaar eerder acteur Patrick Dempsey geholpen om de tweede plaats in de GTE Am-klasse in Le Mans veilig te stellen en zijn droom om te racen te verwezenlijken. “De situaties waren natuurlijk heel anders. Er was geen druk voor Brad om op topposities te eindigen. Maar hij moest voor de film wel in staat zijn om met zeer hoge snelheden in raceauto’s te rijden en zich veilig genoeg voelen om daarna door te gaan met acteren.”

Net als de hellende bochten op Daytona, gaat de succescurve van de autosport over de hele wereld steil omhoog, zoals wordt aangetoond door F1 The Movie, die nu al de succesvolste autosportfilm aller tijden is. “Deze film heeft nieuwe fans gecreëerd door hen bloot te stellen aan een wereld die ze nog nooit kenden,” reflecteert Kosinski. “Dat is de kracht van cinema.”