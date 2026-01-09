Porsche Centrum Maastricht wint Porsche Excellence Cup 2025

De Porsche Excellence Cup, de jaarlijkse onderlinge competitie tussen alle Nederlandse Porsche Centra, is dit jaar gewonnen door Porsche Centrum Maastricht.

De Porsche Excellence Cup is een Nederlandse prijs die sinds 2009 wordt uitgereikt door Pon Porsche Import. In deze competitie, passend bij het sportieve karakter van het merk, gaan Porsche Centra een jaar lang de ‘strijd’ met elkaar aan. De prestaties worden gemeten aan de hand van een breed scala aan meetpunten.



De winnaar van de Porsche Excellence Cup is diegene die, aan het einde van de competitie, de hoogste totaalscore heeft weten te behalen. Doordat tussenstanden elke maand gecommuniceerd worden is de motivatie om achterstanden in te halen of voorsprongen te verdedigen het hele jaar aanwezig. Hierdoor is de Porsche Excellence Cup al jaren een sterke en aantoonbare drijfveer voor het nog verder verhogen van de kwaliteit en klanttevredenheid van alle Porsche Centra in Nederland.