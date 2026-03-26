Het exterieurdesign van de Porsche Macan GTS: Vorm volgt prestaties

De nieuwe Porsche Macan GTS heeft een geheel eigen, onderscheidende uitstraling: Vorm volgt prestaties.

De voorzijde, de zijkant en de achterkant worden gekenmerkt door in zwart gespoten stylingelementen – een onderscheidend kenmerk van alle Porsche GTS modellen. Bijzonder opvallend aan de voorzijde zijn de getinte Matrix LED koplampen en de sterk geprofileerde buitenranden boven de airblades. De aangescherpte geometrie van de side skirts, die naar achteren toe breder uitlopen, draagt eveneens bij aan de karakteristieke look. De sideblades zijn uitgevoerd in hoogglans zwart en voorzien van een GTS opschrift in hoogglans zwart, wat de sportieve uitstraling van de auto verder benadrukt.

De eveneens in hoogglans zwart afgewerkte wielkastverbreders vloeien harmonieus over in de modelspecifieke achterbumper, waarvan de inzetstukken opvallen door hun hoogglans zwarte afwerking. De opvallende diffuser met zijn markante vinnen benadrukt de sportieve look en voegt een krachtige en tegelijkertijd elegante afronding toe aan het design. Om het verhoogde prestatieniveau te onderstrepen, is de adaptieve achterspoiler van de Porsche Macan GTS uitgerust met een in hoogglans zwart gespoten spoilerlip. De achterlichten zijn getint om perfect aan te sluiten bij het design van de koplampen.

Standaard is de Porsche Macan GTS uitgerust met 21 inch Porsche Macan Design lichtmetalen wielen, gespoten in de exclusieve kleur Antracietgrijs. Optionele 22 inch RS Spyder Design wielen, afgewerkt in dezelfde onderscheidende kleur, zijn eveneens beschikbaar. Met de introductie van de Porsche Macan GTS zijn er nu drie nieuwe lakkleuren voor het exterieur beschikbaar: Crayon, Karmijnrood en, voor de eerste keer op dit model, Luganoblauw. Naast de inmiddels 15 standaardkleuren biedt Porsche bijna 60 extra tinten aan als onderdeel van het Paint to Sample programma.

Het Sport Design pakket: doelgerichte styling tot in het kleinste detail

Porsche biedt een nieuw Sport Design pakket aan met nieuwe voor- en achterdelen voor alle elektrische Porsche Macan modellen, wat zorgt voor een buitengewoon sportieve look. De Porsche Macan GTS is de eerste die met dit pakket wordt aangeboden – niet alleen als standaarduitrusting, maar ook in een GTS specifiek design. De contrasterende elementen, zoals decoratieve inzetstukken, sideblades, wielkastverbreders en de lip van de adaptieve achterspoiler, zijn allemaal uitgevoerd in het zwart.

Sportief silhouet met de befaamde Porsche flyline

De nieuwe Porsche Macan GTS profiteert van de sportieve proporties die kenmerkend zijn voor de rest van de modelreeks. Zelfs in stilstand heeft de auto de dynamische uitstraling die typerend is voor een Porsche. De zacht aflopende motorkap en de geprononceerde spatborden geven de SUV een krachtig en sportief voorkomen. De verlichting aan de voorzijde is opgedeeld in twee delen: de platte bovenste lichtunits met 4-punts dagrijverlichting zijn verzonken in de voorschermen en benadrukken de breedte van de auto. De koplampmodule met Matrix LED technologie bevindt zich iets lager.

De befaamde Porsche flyline vormt één geheel met de aflopende achterruit. Samen met de frameloze deuren resulteert dit in een sportief silhouet. De sterk geaccentueerde schouders geven de achterzijde van de auto een gespierde look. Onder de actieve achterspoiler strekt een doorlopende 3D lichtstrip zich uit over de volledige breedte van de achterkant. In het midden van deze lichtstrip is het Porsche opschrift aangebracht, dat bij het GTS model is uitgevoerd in matzwart.

Lage luchtweerstand voor een grotere actieradius: aerodynamica

Net als de andere elektrische Porsche Macan modellen is de nieuwe Porsche Macan GTS voorzien van Porsche Active Aerodynamics met actieve en passieve elementen. Met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,25 is de elektrische Porsche Macan een van de meest aerodynamische SUV modellen. De automatisch uitschuifbare achterspoiler, de actieve koelluchtkleppen op de voorste luchtinlaten en de flexibele afdekkingen op de volledig gesloten onderbodem dragen hier allemaal aan bij.

Air curtains onder de koplampmodules optimaliseren de luchtstroom, net als de laaggeplaatste neus. Twee geprononceerde randen aan de zijkanten aan de achterzijde zorgen, samen met het diffuserblad, voor aerodynamische efficiëntie. Dankzij de luchtvering kan de rijhoogte afhankelijk van de snelheid worden verlaagd, wat resulteert in een verbeterde aerodynamica en een grotere elektrische actieradius.

Bron: Porsche