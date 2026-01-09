Porsche trapt viering 75 jaar Porsche Motorsport af tijdens Formule E-weekend in Mexico

Porsche luidt het ‘75 jaar Porsche Motorsport’ jubileumjaar in tijdens het Formule E-weekend in Mexico-Stad. Tijdens de tweede ronde van het ABB FIA Formula E World Championship verschijnen de twee Porsche 99X Electric racers van het TAG Heuer Porsche Formula E Team in een speciale Panamericana-livery op de startgrid. Het design is een verwijzing naar de Carrera Panamericana en de iconische Porsche 550 Spyder, waarmee Hans Herrmann in 1954 een klasseoverwinning behaalde in deze legendarische wegrace.

In 2026 viert Porsche 75 jaar Porsche Motorsport. De basis daarvoor werd in 1951 gelegd tijdens de 24 Uur van Le Mans, waar een door een klantenteam ingezette Porsche 356 SL won in zijn klasse. Sindsdien groeide Porsche uit tot één van de succesvolste merken in de autosport, mede dankzij een sterke basis in de klantensport. “Autosport zit al 75 jaar in het DNA van Porsche verweven”, verklaart Laudenbach. “Het circuit is ons ontwikkelingsplatform voor technologie en tegelijkertijd de plek waar we laten zien wat onze sportwagens kunnen.”

Met de Panamericana-livery brengt Porsche een eerbetoon aan de Mexicaanse autosporthistorie van het merk en aan de lokale fans. In 1954 won Hans Herrmann met de 550 Spyder de klasse ‘Sport’ tot 1.500 cc en eindigde hij als derde in het algemeen klassement. Die prestatie droeg bij aan de bekendheid van Porsche in de internationale autosport en aan het ontstaan van de modelnaam ‘Carrera’.

Mexico-Stad speelt ook in de recente autosporthistorie van Porsche een prominente rol. Porsche behaalde hier zijn eerste Formule E pole position (2020) en eerste overwinning (2022). “Mexico is voor ons een bijzondere plek”, aldus Thomas Laudenbach, Vice President Porsche Motorsport. “We hebben hier belangrijke mijlpalen bereikt en willen dit weekend onze historie én onze toekomst in de autosport laten zien.”

Van 550 Spyder naar 99X Electric

De bijzondere kleurstelling van de Formule E-auto’s in Mexico verbindt verleden en heden. De Porsche 550 Spyder was de eerste Porsche die specifiek voor de autosport werd ontwikkeld. Daarbij is de Porsche 99X Electric de eerste Porsche die uitsluitend voor volledig elektrische racecompetities is ontworpen. Porsche gebruikt de Formule E als testomgeving voor innovaties die bijdragen aan toekomstige straatauto’s, en vertaalt de technologie die het op het circuit toepast door in modellen als de geheel nieuwe, volledig elektrische Porsche Cayenne.

Ook in de visuele uitstraling sluit Porsche aan op de historie. De 550 Spyder uit 1954 droeg al merknamen van partners die het Panamericana-programma ondersteunden — een vroege vorm van autosponsoring. De speciale livery voor Mexico verwijst naar die periode én naar de traditie van Porsche op het gebied van onderscheidende race-designs.

Successen van Monte Carlo en Dakar tot Le Mans en Sebring

Porsche staat als vrijwel geen enkel ander merk synoniem voor succes in de autosport, inclusief tal van wereldtitels en belangrijke zeges. Met 19 algehele overwinningen is Porsche de succesvolste fabrikant in de historie van de 24 Uur van Le Mans. Ook in de erelijsten van de 24 Uur van Daytona en de 12 Uur van Sebring staat Porsche met respectievelijk 20 en 19 zeges riant bovenaan. De afgelopen twee edities van de race in Daytona resulteerden in overwinningen voor de Porsche 963. Met de door Hans Mezger ontworpen Porsche TAG-turbomotor wonnen coureurs van het Britse team McLaren in de periode 1984 – 1986 driemaal op rij de wereldtitel in de Formule 1. Ook in de rallysport kan Porsche bogen op succes, met onder andere drie overwinningen op rij met de 911 in de Rally van Monte Carlo van 1968 tot en met 1970. In 1984 en 1986 won Porsche met de 959 tevens de toenmalige rally Parijs-Dakar.

Naast de deelname aan het Noord-Amerikaanse IMSA-sportwagenkampioenschap met de 963 is het wereldkampioenschap Formule E dit jaar de belangrijkste activiteit voor het Porsche-fabrieksteam. In het seizoen 2023/2024 won de Duitse Porsche-fabrieksrijder Pascal Wehrlein in deze klasse de wereldtitel bij de rijders en vorig jaar behaalde Porsche ook de wereldtitels voor de teams en merken. Naast de fabrieksdeelname is de klantensport eveneens een belangrijke factor voor Porsche. Zo werden er van de Cup-versie van de Porsche 911 al meer dan 5.000 exemplaren gebouwd.

Nederlandse coureurs succesvol met Porsche

Ook Nederlandse coureurs spelen een grote rol in de racesuccessen van Porsche. In 1961 en 1967 behaalde Ben Pon – respectievelijk met een 356 B Abarth GTL en een 906 – klassezeges in de 24 Uur van Le Mans. In 1962 werd Carel Godin de Beaufort met een Porsche 718 de eerste Nederlander die punten scoorde voor het wereldkampioenschap voor rijders. Gijs van Lennep, de Nederlandse coureur van de 20e eeuw, zorgde voor twee algehele overwinningen in Le Mans, met de 917 in 1971 en de 936 in 1976, plus een klassezege in de GT-klasse met een 911 in 1975. Andere Nederlandse Porsche klassewinnaars in Le Mans waren Patrick Huisman in 1999 (Porsche 911 GT3 R), Jos Verstappen, Jeroen Bleekemolen en Peter van Merksteijn in 2008 (Porsche RS Spyder) en Morris Schuring in 2024 (Porsche 911 GT3 R).

In de internationale Porsche merkencups spelen Nederlanders ook al decennialang een grote rol. Patrick Huisman is met vier kampioenstitels op rij van 1997 tot en met 2000 en 24 racezeges recordhouder in de Porsche Mobil 1 Supercup. Larry ten Voorde behaalde drie Supercup-titels en Jeroen Bleekemolen werd tweemaal kampioen in deze klasse. In de lage landen vormt de Porsche Carrera Cup Benelux, waarin tal van Nederlandse rijders traditioneel successen vieren, de topklasse in de autosport. Morris Schuring heeft sinds begin 2025 een officieel rijderscontract van Porsche Motorsport, zijn jongere broer Flynt is voor dit jaar gekozen als een van de twee officiële Junior-coureurs van Porsche. Dit jaar komt de Porsche Mobil 1 Supercup ook weer in actie op Zandvoort met zelfs twee races in het voorprogramma van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix, op 22 en 23 augustus.