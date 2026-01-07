Audi Revolut F1 Team luidt seizoen 2026 in met eerste motorstart

Mijlpaal: de Audi Power Unit voor het eerst tot leven gebracht in het chassis van 2026

Succesvolle eerste start is resultaat van jarenlange ontwikkeling en nauwe samenwerking tussen de teams in Neuburg, Hinwil en Bicester

Het Audi Revolut F1 Team heeft recent, op 19 december, in Hinwil met succes de eerste motorstart voor het seizoen 2026 uitgevoerd. Voor het eerst werd de Audi Power Unit getest in het chassis. Een belangrijke stap richting de start van het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 2026.

De eerste motorstart is een cruciaal onderdeel van het Formule 1-programma, waarbij jaren van ontwikkeling en de integratie van essentiële componenten worden gevalideerd. Voor het Audi F1-project is dit het tastbare resultaat van de intensieve samenwerking tussen de aandrijflijnafdeling in Neuburg, het chassisteam in Hinwil en het Technical Centre in Bicester. Het moment waarop de auto voor het eerst tot leven komt, markeert de gezamenlijke inspanning en toewijding van iedereen die aan het project heeft bijgedragen.

Na het bereiken van deze belangrijke mijlpaal richt het Audi Revolut F1 Team zich volledig op de volgende fase van de voorbereiding op het debuutseizoen. Op 20 januari aanstaande wordt in Berlijn de definitieve auto onthuld, gevolgd door de eerste tests in Barcelona eind deze maand.