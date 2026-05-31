Nieuwe Audi RS 5: prestaties dankzij grensoverschrijdende samenwerking

Ontwikkeling en productie plug-in hybride aandrijflijn in Duitsland en Hongarije

Eerste plug-in hybride RS-model van Audi Sport met 470 kW/639 pk en 825 Nm

Europese marktintroductie eind juni; configureren en bestellen kan nu

De nieuwe Audi RS 5 laat zien hoe techniek, teamwork en vertrouwen leiden tot topprestaties. De nauwe samenwerking voor de aandrijflijnontwikkeling tussen Audi Sport in Neckarsulm en Audi Hungaria in Győr laat zien hoe technische expertise, heldere processen en vertrouwen leiden tot indrukwekkende prestaties.

De nieuwe Audi RS 5 is ontwikkeld binnen een beproefde, locatie-overstijgende samenwerking. Bij Audi Sport in Neckarsulm lag de verantwoordelijkheid voor het concept, ontwerp en de validatie van de aandrijflijn. Na de voorserie nam Audi Hungaria in Győr het voortzetten van de engineering en de productie vervolgens over. Duidelijke rollen, handover-workshops en een gedeelde kwaliteitscultuur zorgden voor snelheid, betrouwbaarheid en consistente resultaten in elke ontwikkelfase.

Ervaring die vertrouwen geeft

Veel betrokken specialisten in de ontwikkeling van de Audi RS 5 werken al jaren samen, over projecten heen. Vertrouwde lijnen, korte beslistrajecten en gedeelde routines maken fysieke afstand vrijwel onzichtbaar in het dagelijks werk. Die combinatie van ervaring, internationaal overleg en passie voor performance is voor iedereen voelbaar achter het stuur van de Audi RS 5.

Techniek met een menselijk karakter

De Audi RS 5 is het eerste RS-model van Audi Sport met plug-in hybride-aandrijving , waarbij een twin-turbo V6 samenwerkt met een elektromotor voor krachtige, efficiënte acceleratie. De 470 kW/639 pk en 825 Newtonmeter sterke plug-in hybride-aandrijving koppelt RS-karakter aan dagelijks gebruiksgemak. Het samenspel van de twin-turbo V6 en de elektromotor staat garant voor een directe respons en een verfijnde rijervaring. Een nieuw quattro vierwielaandrijfsysteem met Dynamic Torque Control verdeelt het vermogen zeer precies over de achterwielen voor maximale stabiliteit en wendbaarheid.

De Audi RS 5 is inmiddels te configureren op Audi.nl en te bestellen bij de Nederlandse Audi Sport dealers. De Limousine is er vanaf € 119.990*, de meerprijs voor de Avant bedraagt € 2.000. Eind juni arriveren beide modellen in ons land.