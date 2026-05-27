Porsche Carrera Cup Benelux straalt op zonnig Zandvoort

In de beste traditie van de ooit vermaarde Pinksterraces op Circuit Zandvoort bood de Porsche Carrera Cup Benelux het afgelopen weekend autosportspektakel van de bovenste plank. Tijdens het DTM-evenement op Circuit Zandvoort, met in totaal 39.500 bezoekers, vierde Milan Marczak van het Belgische team Ajith-RedAnt Racing op zaterdag zijn eerste overwinning in de serie. Daags erna behaalde titelverdediger Jaap van Lagen (Team RaceArt) zijn eerste seizoenszege. David Dziwok (Team GP Elite) en Joep Breedveld (Team RaceArt) waren de respectievelijke winnaars in de rookie-klasse. De Fin Jani Käkelä (39 Racing) won in beide races het Pro-Am-klassement.

Zo’n twee weken na de seizoensstart op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen, waar het nogal fris was, waren de omstandigheden op Circuit Zandvoort bijna zomers te noemen. De Andorrees Frank Porté Ruiz (NGT Racing) opende sterk met de snelste tijd in de eerste vrije training, gevolgd door Jaap van Lagen, Milan Marczak en de in Spa zeer onfortuinlijke Joep Muller (PG Motorsport) als snelste rookie. In de tweede sessie voerde Hjelte Höffner (MDM Motorsport) de tijdenlijst aan, met daarachter Van Lagen, Marczak en de Duitser Jan Seyffert (MDM Motorsport). Joep Muller was opnieuw snelste rookie, op slechts 0,017 seconde gevolgd door zijn naamgenoot Joep Breedveld.

Record-pole voor Jaap van Lagen

In de kwalificatie behaalde Jaap van Lagen voor de zevende keer in zijn carrière de pole-position in de Porsche Carrera Cup Benelux, maar met name de manier waarop hij dat deed maakte indruk: zijn tijd van 1:35,661 minuten was de beste rondetijd die ooit op Circuit Zandvoort met een Porsche 911 GT3 Cup van de generatie 992.1. gereden is. Milan Marczak volgde op 0,448 seconde als tweede, Tio Ellinas (Quanloop EST Racing) eindigde op slecht zes duizendste van Marczak als derde. Joep Breedveld kwalificeerde zich als snelste rookie op de zesde plaats en pakte daarmee een plek op de derde startrij. Joep Muller als achtste algemeen en Arthur Peters (Team RaceArt) als elfde volgden bij de rookies. In de rangschikking van de op één na snelste rondetijden eindigde Van Lagen ook bovenaan, voor Alex Reimann (Quanloop EST1 Racng) en Hjelte Höffner. Bij de rookies eindigde Breedveld opnieuw voor Muller, Dziwok volgde als derde.

Op zaterdagmiddag startte de eerste race, waarbij Jaap van Lagen perfect profiteerde van zijn goede uitgangspositie. Hij nam de leiding voor Marczak en Ellinas en bouwde een gestage voorsprong op, totdat zijn Porsche in de negende ronde bij het uitkomen van de Tarzanbocht opeens stil leek te vallen. Marczak profiteerde onmiddellijk en nam de leiding, Van Lagen kon als tweede aansluiten. “Er was een probleem met de elektronica. Na een ‘reset’ functioneerde alles weer”, meldde Van Lagen naderhand. Achter Marczak als nieuwe leider en Van Lagen was er een flink strijdend groepje met Ellinas, Reimann, Porté Ruiz en Höffner. Porté Ruiz was duidelijk op weg naar voren, terwijl Reimann in de slotfase terrein verloor na een excursie door de grindbak in de Hans Ernst-bocht. Zo kwam Marczak voor het eerst in zijn loopbaan als winnaar over de eindstreep, gevolgd door Van Lagen en Ellinas. Porté Ruiz eindigde als vierde, gevolgd door Höffner en Reimann, David Dziwok werd na een mooie strijd beste rookie, voor Joep Breedveld en Joep Muller. Jari Käkelä behaalde de maximale score bij de Pro-Ams.

Van Lagen van start tot finish op zondag, rookie-top drie binnen drie seconden

In overleg met Porsche werd na de race op zaterdag de motor van Jaap van Lagens 911 vervangen door een geleend exemplaar. Rond 1.30 uur in de nacht was het team klaar. Van Lagen beloonde de inzet van de teamleden met een prachtige prestatie in de tweede race van het weekend. Opnieuw pakte hij vanaf de pole-position de leiding en wist die ditmaal zonder problemen te behouden, wat resulteerde in de eerste overwinning van het seizoen voor de titelverdediger. Reimann sloot aan als tweede, voor de sterk gestarte Marczak. Laatstgenoemde hield de druk er goed op en kon in de slotfase de tweede plaats overnemen door Reimann bij het uitkomen van de Gerlachbocht te passeren. Zo bleef de volgorde tot aan de finish: Van Lagen won, op 3,391 seconde gevolgd door Marczak. Reimann wist in de slotfase de hevig aandringende Frank Porté Ruiz nog achter zich te houden en completeerde het podium, terwijl Hjelte Höffner achter Porté Ruiz als vijfde finishte. Bij de rookies waren de verschillen klein: Joep Breedveld, Joep Muller en David Dziwok eindigden op minder dan drie seconden van elkaar op de plaatsen acht tot en met tien algemeen en vormden zo de top drie bij de rookies. Jani Käkelä won opnieuw het Pro-Am-klassement.

In de tussenstand na twee van de zes evenementen heeft Jaap van Lagen met 86 punten de leiding in handen, voor Reimann (76) en Marczak (65). Porté Ruiz (55), Ellinas (49) en Höffner (47) volgen op de plaatsen vier tot en met zes. Bij de rookies leidt David Dziwok met 82 punten, voor Joep Breedveld (77) en Henry Wheeler (A-workx by Katana Tools, 62). Jani Käkelä behaalde in alle vier de tot dusver verreden races de maximale score in de Pro-Am-klasse en voert daarmee dit klassement aan.

De races op Zandvoort zijn vanaf 27 mei te zien via Ziggo Sport. Na een pauze van enkele weken wordt de eerste seizoenshelft van de Porsche Carrera Cup Benelux afgesloten op het circuit van Imola in Italië, waar de cup van 3 tot en met 5 juli te gast is bij de European Le Mans Series. Alle informatie over de Porsche Carrera Cup Benelux is te vinden via het nieuwe portal onder https://racing.porsche.com/nl-BE/series/carrera-cup-benelux.

Bron: Porsche