Audi geeft A3 een upgrade voor extra comfort en verfijning

Nieuw interieur met panoramisch display, digitale gebruikerservaring en verbeterde functionaliteit

Adaptive Cruise Assist Plus, parkeerhulp en achteruitrijhulp voor meer comfort en veiligheid

Nieuwe digitale dagrijverlichting en specifieke modelemblemen voor Audi S3 en RS 3 in de grille

Audi heeft de A3 line-up een forse upgrade gegeven, waarbij de focus ligt op het vernieuwde interieur – inclusief een panoramisch display – en een breder aanbod aan rijhulpsystemen. Daarnaast keren de modelemblemen voor de Audi S3 en RS 3 terug in de Singleframe grille voor een nog grotere herkenbaarheid en onderstrepen ze de sportieve identiteit van beide modellen.

De A3 modellen krijgen een compleet nieuwe cockpitindeling. Centraal daarin staat het gebogen display, bestaande uit de 11,9 inch Audi virtual cockpit en het 12,8 inch MMI panoramadisplay. Het dashboarddesign sluit naadloos aan bij dit nieuwe ontwerp, met een bredere sierinleg die een doorlopende horizontale lijn vormt van het instrumentenpaneel tot aan het rechter voorportier. Voor dit element biedt de A3 keuze uit vier materiaalopties: koolstofvezel, Dinamica-microvezel en twee stoffen: ‘Impressum black’ en ‘Light crepe’. Ook de middenconsole heeft een nieuwe look gekregen, met een naar de bestuurder gericht smartphone-vak waarin draadloos laden met 25 watt nu mogelijk is.

Alle stuurwielen in de vernieuwde A3 zijn nu voorzien van een fysiek scrollwieltje. Ongeacht de uitrusting is er keuze uit drie verschillende stuurwielontwerpen: twee versies met dubbele spaken en een ontwerp met drie spaken en een afgeplatte boven- en onderkant voor de S line- en S-modellen.

Betrouwbare ondersteuning

Het aanbod aan rijhulpsystemen voor de Audi A3 wordt flink uitgebreid. Audi groepeert de belangrijkste systemen in een voor de A3 nieuwe pakketstructuur met drie niveaus: Tech (standaard in Nederland), Tech plus en Tech pro. Ze maken het rijden makkelijker en verbeteren zowel het comfort als de veiligheid. Geheel nieuw is Adaptive Cruise Assist Plus. Dit combineert adaptieve cruise control met actieve rijstrookbegeleiding bij snelheden tot 210 km/u. Op snelwegen kan het systeem zelfstandig van rijstrook wisselen wanneer de richtingaanwijzer wordt ingeschakeld.

Voor het eerst maken de systemen voor rijrichting- en rijstrookbegeleiding ook gebruik van zwermdata, wat betekent dat de auto zijn snelheid aanpast aan de gemiddelde snelheid op de weg. Met online gegevens kan Adaptive Cruise Assist de rijstrook van de auto aanhouden, zelfs zonder zichtbare wegmarkeringen, wat het comfort in het verkeer buiten de bebouwde kom en in de stad verhoogt. Het gebruik van online gegevens voor Adaptive Cruise Assist is drie jaar na levering van de auto inbegrepen. Klanten kunnen de looptijd daarna tegen betaling verlengen.

Vier groothoek surround view-camera’s bieden een 360-graden beeld van de directe omgeving van de Audi A3, om parkeren en manoeuvreren te vergemakkelijken. Het beeld wordt in 3D weergegeven op het MMI. Daarnaast gebruiken Park Assist Plus en Pro de camera’s om parkeervakken te herkennen, waardoor de auto er zelfstandig in en uit kan manoeuvreren. De Audi A3 regelt zelf het sturen, accelereren, remmen en schakelen. Park Assist Pro heeft een functie waarmee parkeren op afstand mogelijk is. Een andere nieuwe functie is ‘trained parking’, waarmee de auto specifieke parkeermanoeuvres kan onthouden. Als een carport of garage moeilijk toegankelijk is, hoef je de A3 maar één keer in te stellen en kan hij daarna automatisch parkeren. De auto stuurt, accelereert, remt en schakelt helemaal zelf. Hetzelfde geldt voor het uitrijden uit een parkeerplaats. Het MMI kan tot vijf parkeermanoeuvres opslaan over een afstand van 50 meter, elk onder een eigen naam. In smalle straten of op plekken waar de auto niet kan keren, neemt de achteruitrijhulp het over. Deze registreert het laatste stuk dat de auto vooruit heeft gereden – tot 50 meter bij een maximumsnelheid van 35 km/u – en stuurt de auto automatisch achteruit langs hetzelfde traject.

Digitalisering: slimmere functies, betere informatie

Audi connect maakt het rijden met de A3 nog comfortabeler en efficiënter. Een veelzijdig aanbod aan digitale diensten biedt informatie voor, tijdens en na elke rit. Met ‘functions on demand’ kunnen later allerlei extra functies worden toegevoegd aan de auto. Nieuw in het aanbod is een audiopakket dat de basweergave optimaliseert, het volume tussen verschillende bronnen in balans brengt en de kwaliteit van gecomprimeerde audiosignalen verbetert. Ook is er virtuele surround sound beschikbaar.

Breed aanbod

De geüpgradede Audi A3 is er in uiteenlopende carrosserievarianten en aandrijflijnen. Naast de Sportback en Limousine debuteerde enkele jaren geleden ook de A3 allstreet. Deze cross-over biedt drie centimeter meer bodemvrijheid dan de Sportback, een hogere zitpositie en een opvallende offroad-look.

Benzinemotoren zijn verkrijgbaar met vermogens van 85 kW (116 pk) en 110 kW (150 pk). De A3 e-hybrid wordt aangeboden als plug-in hybride met een systeemvermogen van 150 kW (204 pk) en 200 kW (272 pk). De elektrische actieradius bedraagt maximaal 143 kilometer* (WLTP), terwijl de batterij dankzij DC snelladen in ongeveer een half uurtje volledig wordt opgeladen. Het trekgewicht van de A3 e-hybrid bedraagt nu 1.700 kilogram, 300 kilogram meer dan voorheen. De sportieve Audi S3 en RS 3 zijn uitgerust met quattro-vierwielaandrijving en torque splitter, waarmee het aandrijfkoppel dat naar de achterwielen wordt gestuurd volledig variabel wordt verdeeld voor een betere rijdynamiek. De Audi S3 wordt aangedreven door een viercilinder-turbomotor met 245 kW (333 pk), terwijl de Audi RS 3 beschikt over de krachtige, 294 kW (400 pk) sterke 2.5 TFSI vijfcilindermotor. Beide modellen zijn voortaan te herkennen aan hun specifieke modelembleem in de Singleframe grille en unieke digitale dagrijverlichting. De RS 3 onderschrijft zijn sportieve karakter al sinds het begin van de huidige generatie met een ontwerp in de vorm van een geblokte vlag. Nu heeft ook de Audi S3 zijn eigen herkenbare element. Bestuurders kunnen kiezen uit vier verschillende ontwerpen voor de dagrijverlichting van de Matrix LED-koplampen en hun keuze aanpassen via het MMI.

De vernieuwde Audi A3 modellen zijn vanaf 2 juli in Nederland te configureren en bestellen. Op dat moment worden ook de nieuwe prijzen bekendgemaakt.

Op de hoogte blijven? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.