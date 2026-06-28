Porsche onthult 911 GT4 R voor wereldwijde klantensport

Porsche breidt zijn klantensportportfolio uit met de nieuwe 911 GT4 R. Voor het eerst is een auto die is ontworpen voor het wereldwijde GT4-racen gebaseerd op het 911 platform. De raceauto wordt aangedreven door een 4,0-liter zescilinder boxermotor die tot 382 kW (520 pk) levert. Hij maakt zijn racedebuut in het autosportseizoen van 2027.

Met dit nieuwe model tilt Porsche Motorsport zijn GT4-programma naar een hoger niveau en breidt het zijn modellengamma uit in specifiek het hogere prestatiesegment. De internationale GT4-categorie is één van de snelst groeiende autosportklassen in de wereldwijde klantensport. Tegelijkertijd worden kampioenschappen als de ADAC GT4 Germany en internationale tegenhangers als de GT4 European Series gezien als een cruciaal onderdeel van de talentpiramide op weg naar GT3-racen op topniveau.

911 Cup als basis

De nieuwe 911 GT4 R bouwt voort op de technische basis van de huidige 911 Cup versie, die is gebaseerd op de voor de openbare weg goedgekeurde 911 GT3 van de 992.2 generatie. In vergelijking tot de eerdere Clubsport modellen op basis van de 718 Cayman biedt hij een krachtigere motor, langere wielbasis, bredere spoorbreedte en doorontwikkelde autosportelektronica. Gezamenlijk zorgen deze factoren vooral voor betere rondetijden, betere rijeigenschappen en meer stabiliteit onder raceomstandigheden.

“Met deze nieuwe raceauto op basis van de Porsche 911 GT3 tillen we ons succesvolle GT4-programma naar een nieuw niveau. De combinatie van het iconische 911 DNA en het beproefde GT4-concept zorgt voor een uniek aanbod op de markt”, aldus Thomas Laudenbach, Vice President Porsche Motorsport. “Onze beslissing om het 911 platform in de GT4-categorie te introduceren, onderstreept het groeiende belang van deze klasse in de internationale autosport. GT4 is uitgegroeid van een instapsegment tot een zeer competitief, wereldwijd relevant raceplatform.”

Aandrijving en chassis: racemotor en versnellingsbak uit de 911 Cup

De hoogtoerige 4,0-liter zescilinder boxermotor is gebaseerd op de motor uit de 911 GT3 en levert in de raceversie maximaal 382 kW (520 pk). Het maximumkoppel bedraagt 470 Newtonmeter (Nm). Zoals gebruikelijk volgens de GT4-reglementen variëren deze prestatiecijfers afhankelijk van de Balance of Performance (BoP)-classificatie. Zo wordt de 911 GT4 R af-fabriek geleverd met luchtstroomrestrictors (53,7 millimeter), die het vermogen terugbrengen tot 316 kW (430 pk). Het vermogen wordt overgebracht via een sequentiële zesversnellingsbak met tandwielkoppeling, schakelpaddles aan het stuur en een racekoppeling met vier schijven.

Wat het chassis betreft kiest de nieuwe klantenraceauto vanwege het reglement voor een andere aanpak dan de 911 Cup. De velgen, die elk een inch smaller zijn, worden gemonteerd met een vijfgaatspatroon, zoals standaard bij de productiemodellen. De dubbel verstelbare dempers en drie selecteerbare veerconstanten bieden extra afstelmogelijkheden.

Carrosserie en cockpit: composietmaterialen van natuurlijke vezels aan de buitenkant en in de cockpit

De 911 GT4 R neemt belangrijke carrosseriedelen over van de 911 Cup en maakt gebruik van de aerodynamische optimalisaties daarvan. De achtervleugel is handmatig in elf standen verstelbaar. Een opvallend kenmerk is het uitgebreide gebruik van met natuurlijke vezels versterkte kunststof in combinatie met epoxyhars. Onderdelen als de deuren, motorkap en aerodynamische onderdelen zijn net als delen van de cockpit van dit materiaal gemaakt.

In de cockpit krijgt de coureur alle relevante informatie te zien via een 10,3 inch kleurenscherm. Een ingebouwde datalogger en een nauwkeurig GPS-systeem ondersteunen de analyse en prestatieoptimalisatie tijdens de race. Met extra ballastonderdelen kan de auto worden aangepast aan de betreffende gewichtsklasse die door de BoP is vastgesteld.

GT4: een wereldwijd groeiend segment in de klantensport

De GT4-categorie werd halverwege de jaren 2000 geïntroduceerd en heeft zich sindsdien wereldwijd ontwikkeld tot een gevestigde kampioenschapsklasse. De categorie combineert op productiemodellen gebaseerde technologie met relatief lage exploitatiekosten, waardoor het een belangrijke instapklasse is onder de GT3. Voor fabrikanten biedt de klasse de mogelijkheid om via klantenteams vertegenwoordigd te zijn in tal van nationale en internationale kampioenschappen. Porsche is één van de meest succesvolle merken in de wereldwijde GT4-wereld. In de internationale ‘Manufacturer Ranking’ van de SRO-organisatie staat Porsche momenteel op de derde plaats (per 19 juni 2026).

Succesvolle geschiedenis in de GT4 klantensport

Sinds Porsche in 2016 in de GT4-klasse stapte, heeft het merk meer dan 1.500 raceauto’s ontwikkeld en geproduceerd op basis van de Cayman. De modellen worden gekenmerkt door een combinatie van robuuste productietechnologie en racespecifieke onderdelen, en hebben zich wereldwijd bewezen als aantrekkelijke oplossingen voor de klantensport. De nieuwe 911 GT4 R zet dit succesverhaal voort en breidt het aanbod voor het eerst uit met een auto op basis van de iconische 911 serie.

Bron:Porsche