Zoeken

Audi kondigt derde generatie van de Q7 aan

Audi onthult deze zomer de derde generatie van de Audi Q7. De grote SUV bouwt voort op meer dan twintig jaar succes en combineert veelzijdigheid, stoere looks en een premium status.

Sinds de introductie in 2005 is de Audi Q7 een vaste waarde geworden in het SUV-segment. Nu volgt een compleet nieuwe generatie van de succesvolle SUV. Die maakt indruk met zijn sportieve en krachtige ontwerp, een zeer veelzijdig interieur, hoogwaardige materialen, gebruiksvriendelijke technologieën en een breed spectrum aan rijeigenschappen, van comfortabel tot dynamisch.

Eerste blik op de geheel nieuwe Audi Q7

Met de Q7 vervolgt Audi zijn modelinitiatief. Deze nieuwe, derde generatie voegt zich onder de recent aangekondigde Audi Q9, die in de tweede helft van het jaar zijn wereldpremière beleeft, als absoluut topmodel in het gamma. Een close-up biedt nu al een eerste blik op de compleet nieuwe Audi Q7.

Geef een reactie

Het laatste nieuws

Gerelateerde artikelen

Nieuwe Audi RS 5: prestaties dankzij grensoverschrijdende samenwerking

31/05/2026

De nieuwe Audi RS 5 laat zien hoe techniek, teamwork en vertrouwen leiden tot topprestaties. De nauwe samenwerking voor de aandrijflijnontwikkeling tussen Audi Sport in

Lees verder »

Four times triumph: Audi Concept C raises the bar

28/05/2026

Audi sets new benchmarks with the Concept C. The study has received broad international recognition, confirming Audi’s creative and forward looking design approach. These accolades

Lees verder »

Porsche Carrera Cup Benelux straalt op zonnig Zandvoort

27/05/2026

In de beste traditie van de ooit vermaarde Pinksterraces op Circuit Zandvoort bood de Porsche Carrera Cup Benelux het afgelopen weekend autosportspektakel van de bovenste

Lees verder »