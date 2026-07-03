Audi introduceert aantrekkelijk Premium Pakket op Audi A5 e-hybrid quattro en A6 e-hybrid quattro

Interieurfeatures inclusief lederen bekleding nu scherper geprijsd

Voordeel oplopend tot € 1.375

Audi breidt het aanbod voor de A5 e-hybrid quattro en A6 e-hybrid quattro uit met een aantrekkelijk Premium Pakket. Met dit pakket maakt Audi diverse begeerlijke interieurfeatures toegankelijker voor klanten die hun plug-in hybride Audi willen voorzien van extra comfort, sportiviteit en luxe.

Met de introductie van het Premium Pakket onderstreept Audi zijn streven om premium comfort en hoogwaardige interieurbeleving voor een bredere groep klanten bereikbaar te maken. Het pakket voor de Audi A5 e-hybrid quattro en A6 e-hybrid quattro bestaat uit een S line interieur met sportstoelen en zwarte leder-kunstleder bekleding, elektrisch instelbare voorstoelen en een geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel en buitenspiegels. Deze combinatie van uitrustingselementen versterkt de exclusieve uitstraling en premium ambiance in het interieur van beide modellen en tilt het dagelijkse gebruikscomfort naar een nog hoger niveau.

Voor de Audi A5 e-hybrid quattro is het Premium Pakket nu beschikbaar voor een meerprijs van € 1.490 (voorheen: € 2.265). Klanten profiteren daarmee van een voordeel van € 775 ten opzichte van de afzonderlijke aanschaf van de betreffende uitrustingsopties. Bij de Audi A6 e-hybrid quattro bedraagt de prijs van het Premium Pakket € 1.290 (voorheen: € 2.665) en loopt het totale klantvoordeel op tot zelfs € 1.375, waarmee dit optiepakket een bijzonder aantrekkelijke uitbreiding vormt op de standaarduitrusting.

Audi A5 e-hybrid quattro en A6 e-hybrid quattro

De Audi A5 e-hybrid quattro is leverbaar als Limousine en Avant en combineert een 2.0 TFSI-benzinemotor met een elektromotor in een krachtige plug-in hybride aandrijflijn. De A5 e-hybrid quattro is er in twee vermogensvarianten: 220 kW (299 pk) en 270 kW (367 pk), beide met quattro vierwielaandrijving. Dankzij de geavanceerde plug-in hybride aandrijflijn biedt de A5 e-hybrid quattro een elektrische actieradius tot maximaal 108 kilometer* (WLTP).

Ook de Audi A6 e-hybrid quattro combineert krachtige plug-in hybridetechnologie met hoog comfort en lange elektrische rijafstanden. De Audi A6 e-hybrid quattro is er eveneens met systeemvermogens van 220 kW (299 pk) en 270 kW (367 pk) – inclusief quattro vierwielaandrijving – en een elektrische range tot maximaal 102 kilometer* (WLTP), waarbij efficiëntie, prestaties en premium reiscomfort naadloos samengaan.