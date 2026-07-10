Audi Nuvolari headliner op Goodwood Festival of Speed

Supercar van Audi gaat uitdaging aan op Goodwood Hillclimb

Racelegende Tom Kristensen: “Wat indruk maakt bij de Nuvolari is de manier waarop alle systemen samenwerken”

Auto Union Lucca maakt eerste rijdende publieke optreden

Op het Goodwood Festival of Speed laat de nieuwe Audi Nuvolari supercar op de Hillclimb zien wat hij in huis heeft. Ook de Auto Union Lucca is van 9 tot en met 12 juli te zien op het Goodwood Circuit. Deze ‘Rennlimousine’, oftewel een race-sedan, debuteert er rijdend en voegt een vleugje historie toe. Met deze modellen onderstreept Audi, dat sinds 2025 partner is van het Goodwood Festival of Speed, hoe breed zijn expertise op het gebied van prestaties is, zowel op de openbare weg als op het circuit.

Het Goodwood Festival of Speed in Zuid-Engeland is een belangrijk evenement op de internationale auto- en autosportkalender. Het hoogtepunt van Audi’s deelname aan het event dit jaar is het moment waarop racelegende Tom Kristensen met het nagenoeg productierijpe prototype van de Audi Nuvolari de 1,86 kilometer lange Hillclimb op het terrein van Goodwood House, het landgoed van de hertog van Richmond, bedwingt.

“Wat indruk maakt bij de Nuvolari is de manier waarop alle systemen samenwerken; van de nieuwe quattro-aandrijving tot de aerodynamica en het remsysteem. Technologieën als de high-performance hybride aandrijflijn, actieve aerodynamica en het energiemanagement zijn geïnspireerd op de autosport en consequent doorontwikkeld voor gebruik op de openbare weg”, aldus Kristensen, de negenvoudig Le Mans-winnaar.

De Nuvolari is de snelste en krachtigste productieauto in de geschiedenis van Audi, en de eerste die de nieuwe ontwerpfilosofie van het merk volgt. Nog maar een paar dagen geleden zorgde de supercar voor veel opschudding toen hij in Londen zijn Britse debuut beleefde. De leveringen van de auto, waarvan de productie beperkt is tot 499 exemplaren, starten in de eerste helft van 2027.

Historische iconen

Audi Tradition toont in Goodwood ook een aantal legendarische raceauto’s uit de historische collectie van Audi AG, waaronder modellen uit het Le Mans- en rallytijdperk, alsmede de Auto Union Type C- en Type D-Grand-Prix-auto’s. Nu de Auto Union Lucca voor het eerst in het openbaar wordt gereden tijdens het Goodwood Festival of Speed, brengt Audi een eerbetoon aan een cruciaal hoofdstuk in zijn autosportgeschiedenis, met als speerpunt de recordritten uit de jaren ’30. De ‘Rennlimousine’ maakt deel uit van de Silver Arrows-familie. In 1935 vestigde hij een alom geprezen record voor de ‘flying start mile’ met een berekende gemiddelde snelheid van 320,267 km/u. Audi heeft de Auto Union Lucca nagebouwd op basis van historische foto’s en technische documentatie en onthulde hem begin mei in Lucca, Italië, de plek waar de recordrit oorspronkelijk plaatsvond.

Bron: Audi