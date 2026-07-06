Porsche brengt eerbetoon aan zijn autosportverleden met speciale tentoonstelling, inclusief Nederlands tintje

Een leuk idee voor een tussenstop op doorreis in de komende vakantieperiode, of een bestemming voor een weekendje weg: in het Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen werd afgelopen week een tentoonstelling geopend onder de titel “Raceborn – 75 Jahre Porsche Motorsport”, die nog tot en met 17 januari 2027 te bezoeken is.

Er zijn weinig merken waarbij de autosport zozeer verbonden is met de identiteit als bij Porsche. In de vaste expositie van het Porsche Museum in Stuttgart is er een hoek ingericht waar een kleine selectie van de in vele decennia behaalde bekers en trofeeën te zien is, hangend vanaf het plafond. Een indrukwekkend beeld, maar het is slechts een fractie van de prijzen die Porsche in de autosport heeft binnengehaald. De begeleidende tekst in het museum spreekt van 30.000 overwinningen, maar dat zijn er inmiddels nog veel meer geworden.

Porsche viert dit jaar dat het 75 jaar actief is in de autosport, een succesverhaal dat begon met de deelname van het Franse duo Veuillet/Mouche met een aangepaste Porsche 356 Coupé aan de 24 Uur van Le Mans in 1951. De aangepaste 356’s met aluminiumcarrosserie en aerodynamische verbeteringen waren de eerste Porsches die met name voor de autosport gebouwd werden en daarmee in zekere zin de eerste fabrieksraceauto’s van Porsche. Vandaag de dag vervullen onder andere de Porsche 99X Electric in het WK Formule E en de Porsche 963 als sportprototype in het Noord-Amerikaanse IMSA-sportwagenkampioenschap deze rol, aangevuld met de talloze Porsches die door klantenteams over de hele wereld in races en rally’s worden ingezet.

De racehistorie van Porsche is niet alleen bijzonder succesvol, maar ook uiterst veelzijdig. Van de Formule 1 tot de rally Parijs-Dakar, van de Formule E tot de 24 Uur van Le Mans en van de DTM tot bergklims: overal is Porsche wel een keer succesvol geweest of nog succesvol. Dat wordt ook weer eens duidelijk bij een bezoek aan de tentoonstelling in het Porsche Museum, hoewel het daar niet in eerste instantie om de behaalde successen gaat. Bij de samenstelling van de expositie stonden zes thema’s centraal: raceklassen, veelzijdigheid, innovaties, mijlpalen, mensen en reglementen.

Het resultaat is een tentoonstelling van ruim 30 auto’s die elk op hun eigen manier een bijzonder verhaal hebben. De Porsche 917 waarmee Gijs van Lennep en Dr. Helmut Marko in 1971 de 24 Uur van Le Mans wonnen, de McLaren-Formule 1-auto met Porsche-turbomotor die drie jaar op rij de WK-titel won, de 959 uit de rally Paris-Dakar, de 919 als meest recente Le Mans-winnaar van Porsche, de Cayman GT4 Clubsport als auto voor klantensport, de 911 in Cup-uitvoering als exponent van de Porsche-merkencups waarin ook Nederlandse rijders zovele successen hebben behaald en de Formule E-auto als voorbeeld van elektrificatie in de autosport.

Naast de auto’s zijn er ook tal van interessante objecten, van onderdelen tot trofeeën, te zien. Wie goed kijkt, komt ook Loek Hartog nog tegen: onze landgenoot kreeg in november vorig jaar als derde Nederlander in de historie (na Gijs van Lennep in 1970 en Jaap van Lagen in 2014) door dr. Wolfgang Porsche de zilveren wisselbeker uitgereikt als winnaar van de Porsche Cup, het jaarlijkse klassement voor privérijders met Porsche in de autosport. Een foto van dit moment maakt deel uit van de presentatie “A tot Z van Porsche Motorsport”. Ook voor jongere bezoekers is er volop te ontdekken; onder het motto “Raceborn Kids” worden verschillende onderwerpen uit de complexe wereld van de autosport, vaak interactief, op een heel toegankelijke en begrijpelijke manier verklaard.

Het Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie: https://www.porsche.com/germany/aboutporsche/porschemuseum/

Bron: Porsche