Elke bocht telt in de Porsche Macan GTS

De Porsche Macan GTS is binnen het gamma van de Macan de variant met de meest uitgesproken focus op rijplezier. Dat belooft veel, maar pas achter het stuur wordt duidelijk hoe serieus Porsche die belofte neemt. Zelfs een alledaagse rit naar de supermarkt wordt met de Macan GTS een moment om naar uit te kijken. Deze auto nodigt simpelweg uit om te rijden.

Messcherp door elke bocht

Het rijgedrag van de Macan GTS laat zich het best omschrijven als messcherp. Een belangrijke rol is weggelegd voor Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), dat het vermogen actief over de achterwielen verdeelt. Het effect is direct voelbaar. Bij het accelereren uit een bocht wordt de auto als het ware de bocht uitgeduwd. Dat zorgt voor uiterste precisie, een intens rijgevoel en opvallende wendbaarheid. Standaard is de GTS uitgerust met adaptieve luchtvering met niveauregeling en Porsche Active Suspension Management (PASM). De modelspecifieke afstemming van de dempers en stabilisatoren, gecombineerd met een tien millimeter lagere rijhoogte, tilt de rijdynamiek naar een indrukwekkend niveau. Met deze eigenschappen maakt dit de Macan GTS echt een modelvariant op zichzelf. Wie nog meer scherpte zoekt, kiest voor de optionele achterasbesturing.

Acceleratie voelen en horen

De cijfers onderstrepen het sportieve karakter. Met Launch Control levert de Macan GTS een overboostvermogen tot 420 kW (571 pk) en een maximaal koppel van 955 Nm. De sprint van 0 naar 100 km/u is in slechts 3,8 seconden achter de rug, na 13,3 seconden staat er 200 km/u op de teller. Op de achteras ligt dezelfde grote en krachtige elektromotor als in de Macan Turbo, de sterkste uit de modelreeks. Toch vertellen cijfers maar een deel van het verhaal. Met Porsche Electric Sound gaat de snelheidsbeleving in Sport naar het volgende niveau, en in Sport Plus wordt die beleving nog intenser. Het typische Porsche GTS-dna komt aan boord van de elektrische Macan volledig tot leven. Speciaal voor de Macan GTS is er een eigen geluidsprofiel ontwikkeld die het beste bij dit model past, wat bijdraagt aan de unieke rijbeleving.

Onmiskenbaar GTS, van buiten en van binnen

De uiterlijke proporties sluiten naadloos aan op het uitnodigende karakter. De vele zwarte details, zoals de sideblades en wielkastranden, zijn kenmerkend voor de GTS-modelaanduiding, net als de aangescherpte geometrie van de sideskirts die naar achteren toe breder uitlopen. Dezelfde aandacht zet zich voort in het interieur. Zwarte Race-Tex elementen en delen in glad zwart leder onderstrepen het sportieve én elegante gevoel, terwijl de 18-voudig verstelbare adaptieve sportstoelen standaard zijn. Het configureren van de Macan GTS kan volledig naar eigen smaak. Van het sportieve Race-Tex interieur met lederen elementen tot een volledig lederpakket interieur. Met het optionele GTS-interieurpakket ontstaat een visuele link met het exterieur, inclusief contrasterende delen in Lugano Blue, Carmine Red of Slate Grey Neo.

Klaar voor circuit én dagelijks gebruik

Het standaard Sport Chrono-pakket omvat de Track Endurance Mode, die de Macan GTS voorbereidt op rondewerk op het circuit. De batterij wordt extra voorgekoeld, waardoor de prestaties ook onder hoge belasting constant blijven. Tegelijk blijft de GTS een echte alleskunner. Het trekvermogen van 2.500 kg benadrukt de diversiteit van die dagelijkse inzetbaarheid. De WLTP-actieradius bedraagt maximaal 586 kilometer en dankzij 800-volttechnologie laadt de batterij met maximaal 270 kW. Van 10 naar 80 procent duurt onder optimale omstandigheden zo’n 21 minuten. Precies genoeg tijd voor een kop koffie, voordat de volgende bocht alweer lonkt. De Macan GTS bewijst dat maximale rijdynamiek en dagelijks gebruiksgemak elkaar niet uitsluiten, op een manier die alleen Porsche beheerst.

Bron: Porsche