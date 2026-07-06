Marczak en Van Lagen samen bovenaan na eerste seizoenshelft Porsche Carrera Cup Benelux

Met twee races op het circuit van Imola in Italië werd de eerste seizoenshelft van de Porsche Carrera Cup Benelux 2026 afgesloten. Net als tijdens het vorige evenement in Zandvoort waren Milan Marczak (Ajith – RedAnt Racing) en Jaap van Lagen (Team RaceArt) de respectievelijke racewinnaars. Daarmee gaan ze nu ex-aequo aan de leiding in de tussenstand van het kampioenschap de zomerpauze in. In het rookie-klassement behaalde Joep Muller (PG Motorsport) in beide races de maximale score, terwijl de Fin Jani Käkelä (39 Racing) zowel op zaterdag als op zondag de Pro-Am-klasse op zijn naam schreef.

Het is al een aantal jaren een goede traditie dat de Porsche Carrera Cup Benelux eenmaal per jaar een uitstapje maakt buiten de lage landen en de directe buurlanden daarvan. Voor de tweede maal na 2024 was de serie te gast op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola, prachtig gelegen in de heuvels van Emilia-Romagna, waar het derde raceweekend van het seizoen gehouden werd.

In de eerste vrije training waren de verschillen aan kop van het veld bijzonder klein, met de eerste vier rijders binnen 88 duizendsten van een seconde! Alexander Reimann (Quanloop EST1 Racing) was met 1:43,851 minuten het snelst, op vijf duizendsten gevolgd door Jaap van Lagen en op 17 duizendsten door Milan Marczak, terwijl Hjelte Höffner (MDM Motorsport) het kwartet completeerde Daarachter volgden met Joep Breedveld (Team RaceArt) en Henry Wheeler (a-workx by Katana Tools) twee snelle rookies, Jani Käkelä was snelste Pro-Am-rijder.

Jaap van Lagen was in 1:43,550 minuten het snelst in de tweede vrije training. Ditmaal waren de marges iets groter: Milan Marczak sloot op 0,427 seconde van Van Lagen als tweede af, gevolgd door de snelste twee rookies, Joep Muller en Joep Breedveld met de derde en vierde tijd. Käkelä was opnieuw snelste Pro-Am-rijder.

Joep Muller liet in de kwalificatie zien dat zijn snelle tijd uit de vrije training geen eenmalige aangelegenheid was, want terwijl Milan Marczak in 1:42,836 minuten de pole-position voor zich opeiste, wist Muller zich heel knap als tweede algemeen te kwalificeren en was daarmee verreweg de snelste rookie. Achter het duo op de eerste startrij volgden Jaap van Lagen, Alexander Reimann, Hjelte Höffner en Jan Seyffert (MDM Motorsport). Tweede rookie was Arthur Peters (Team RaceArt) als achtste algemeen, net voor Joep Breedveld als derde rookie op slechts twee duizendsten van Peters. In de ranglijst van op één na snelste rondetijden eindigde Marczak bovenaan, gevolgd door Reimann, Muller als snelste rookie, Van Lagen, Höffner en Seyffert. Käkelä was in beide gevallen de snelste Pro-Am-rijder.

In de zaterdagsrace profiteerde Marczak van zijn optimale uitgangspositie, nam bij de start direct de leiding en reed vervolgens een loepzuivere start-finishzege naar huis. Marczak kreeg zijn succes echter bepaald niet cadeau, want Jaap van Lagen, die met een goede start de tweede plaats had gepakt ten koste van Muller, zette hem flink onder druk. Er leek een spannende finale in het verschiet te liggen, totdat Van Lagen zijn Porsche in de twaalfde van 17 ronden met een lekke band naast de baan moest parkeren. Zo was voor Joep Muller de weg vrij naar de tweede plaats, zijn beste algemene klassering tot dusver, en de winst in de rookie-klasse. Jan Seyffert completeerde als derde het algemene podium, gevolgd door de beide rookies David Dziwok (Team GP Elite) en Arthur Peters. Frank Porté Ruiz (NGT Racing) eindigde als zesde algemeen en derde in de Pro-klasse. Jani Käkelä was oppermachtig in de Pro-Am-categorie, waarin gastrijder Makoto Haga (Team GP Elite) uit Japan als tweede eindigde.

Op zondag was Van Lagen na zijn teleurstelling van de dag ervoor gebrand op succes. Daarvoor moest hij wel aan de slag, want hij moest vanaf de vierde startplaats komen. Met al zijn ervaring verschalkte Van Lagen een voor een zijn opponenten en kwam zo in de zesde ronde voor het eerst als leider in de wedstrijd door. Die positie wist hij vervolgens tot aan de finish vast te houden en zo kon hij zijn derde overwinning van het seizoen laten aantekenen. Milan Marczak, die vanaf de pole-position in de beginfase van de race het veld aanvoerde, werd als tweede geklasseerd, voor de opnieuw sterk rijdende Alexander Reimann. Joep Muller liet er geen twijfel over bestaan wie in deze race de beste rookie was. Aanvankelijk viel hij wat terug, maar herstelde zich goed en kwam als vierde algemeen en winnaar van de klasse over de eindstreep, met de ervaren Jan Seyffert achter zich. De beide RaceArt-teamgenoten Arthur Peters en Joep Breedveld completeerden het rookiepodium, terwijl Jani Käkelä opnieuw met de Pro-Am-klassezege aan de haal ging.

Halverwege het seizoen staan Jaap van Lagen en Milan Marczak ex-aequo met 111 punten aan de leiding van de tussenstand, gevolgd door Alexander Reimann (99), Frank Porté Ruiz (72) en Hjelte Höffner (57). Bij de rookies leidt Joep Breedveld met 106 punten voor David Dziwok (102), Arthur Peters (95), Joep Muller (88) en Henry Wheeler (86). Jani Käkelä is met 153 punten nauwelijks meer te achterhalen in het Pro-Am-klassement.

Voor de start van de tweede seizoenshelft keert de Porsche Carrera Cup Benelux terug naar ons land: op 31 juli, 1 en 2 augustus is de serie te gast tijdens de altijd zeer populaire Jack’s Casino Racing Day op het TT-Circuit in Assen.

Met twee races op het circuit van Imola in Italië werd de eerste seizoenshelft van de Porsche Carrera Cup Benelux 2026 afgesloten. Net als tijdens het vorige evenement in Zandvoort waren Milan Marczak (Ajith – RedAnt Racing) en Jaap van Lagen (Team RaceArt) de respectievelijke racewinnaars. Daarmee gaan ze nu ex-aequo aan de leiding in de tussenstand van het kampioenschap de zomerpauze in. In het rookie-klassement behaalde Joep Muller (PG Motorsport) in beide races de maximale score, terwijl de Fin Jani Käkelä (39 Racing) zowel op zaterdag als op zondag de Pro-Am-klasse op zijn naam schreef.

Het is al een aantal jaren een goede traditie dat de Porsche Carrera Cup Benelux eenmaal per jaar een uitstapje maakt buiten de lage landen en de directe buurlanden daarvan. Voor de tweede maal na 2024 was de serie te gast op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola, prachtig gelegen in de heuvels van Emilia-Romagna, waar het derde raceweekend van het seizoen gehouden werd.

In de eerste vrije training waren de verschillen aan kop van het veld bijzonder klein, met de eerste vier rijders binnen 88 duizendsten van een seconde! Alexander Reimann (Quanloop EST1 Racing) was met 1:43,851 minuten het snelst, op vijf duizendsten gevolgd door Jaap van Lagen en op 17 duizendsten door Milan Marczak, terwijl Hjelte Höffner (MDM Motorsport) het kwartet completeerde Daarachter volgden met Joep Breedveld (Team RaceArt) en Henry Wheeler (a-workx by Katana Tools) twee snelle rookies, Jani Käkelä was snelste Pro-Am-rijder.

Jaap van Lagen was in 1:43,550 minuten het snelst in de tweede vrije training. Ditmaal waren de marges iets groter: Milan Marczak sloot op 0,427 seconde van Van Lagen als tweede af, gevolgd door de snelste twee rookies, Joep Muller en Joep Breedveld met de derde en vierde tijd. Käkelä was opnieuw snelste Pro-Am-rijder.

Joep Muller liet in de kwalificatie zien dat zijn snelle tijd uit de vrije training geen eenmalige aangelegenheid was, want terwijl Milan Marczak in 1:42,836 minuten de pole-position voor zich opeiste, wist Muller zich heel knap als tweede algemeen te kwalificeren en was daarmee verreweg de snelste rookie. Achter het duo op de eerste startrij volgden Jaap van Lagen, Alexander Reimann, Hjelte Höffner en Jan Seyffert (MDM Motorsport). Tweede rookie was Arthur Peters (Team RaceArt) als achtste algemeen, net voor Joep Breedveld als derde rookie op slechts twee duizendsten van Peters. In de ranglijst van op één na snelste rondetijden eindigde Marczak bovenaan, gevolgd door Reimann, Muller als snelste rookie, Van Lagen, Höffner en Seyffert. Käkelä was in beide gevallen de snelste Pro-Am-rijder.

In de zaterdagsrace profiteerde Marczak van zijn optimale uitgangspositie, nam bij de start direct de leiding en reed vervolgens een loepzuivere start-finishzege naar huis. Marczak kreeg zijn succes echter bepaald niet cadeau, want Jaap van Lagen, die met een goede start de tweede plaats had gepakt ten koste van Muller, zette hem flink onder druk. Er leek een spannende finale in het verschiet te liggen, totdat Van Lagen zijn Porsche in de twaalfde van 17 ronden met een lekke band naast de baan moest parkeren. Zo was voor Joep Muller de weg vrij naar de tweede plaats, zijn beste algemene klassering tot dusver, en de winst in de rookie-klasse. Jan Seyffert completeerde als derde het algemene podium, gevolgd door de beide rookies David Dziwok (Team GP Elite) en Arthur Peters. Frank Porté Ruiz (NGT Racing) eindigde als zesde algemeen en derde in de Pro-klasse. Jani Käkelä was oppermachtig in de Pro-Am-categorie, waarin gastrijder Makoto Haga (Team GP Elite) uit Japan als tweede eindigde.

Op zondag was Van Lagen na zijn teleurstelling van de dag ervoor gebrand op succes. Daarvoor moest hij wel aan de slag, want hij moest vanaf de vierde startplaats komen. Met al zijn ervaring verschalkte Van Lagen een voor een zijn opponenten en kwam zo in de zesde ronde voor het eerst als leider in de wedstrijd door. Die positie wist hij vervolgens tot aan de finish vast te houden en zo kon hij zijn derde overwinning van het seizoen laten aantekenen. Milan Marczak, die vanaf de pole-position in de beginfase van de race het veld aanvoerde, werd als tweede geklasseerd, voor de opnieuw sterk rijdende Alexander Reimann. Joep Muller liet er geen twijfel over bestaan wie in deze race de beste rookie was. Aanvankelijk viel hij wat terug, maar herstelde zich goed en kwam als vierde algemeen en winnaar van de klasse over de eindstreep, met de ervaren Jan Seyffert achter zich. De beide RaceArt-teamgenoten Arthur Peters en Joep Breedveld completeerden het rookiepodium, terwijl Jani Käkelä opnieuw met de Pro-Am-klassezege aan de haal ging.

Halverwege het seizoen staan Jaap van Lagen en Milan Marczak ex-aequo met 111 punten aan de leiding van de tussenstand, gevolgd door Alexander Reimann (99), Frank Porté Ruiz (72) en Hjelte Höffner (57). Bij de rookies leidt Joep Breedveld met 106 punten voor David Dziwok (102), Arthur Peters (95), Joep Muller (88) en Henry Wheeler (86). Jani Käkelä is met 153 punten nauwelijks meer te achterhalen in het Pro-Am-klassement.

Voor de start van de tweede seizoenshelft keert de Porsche Carrera Cup Benelux terug naar ons land: op 31 juli, 1 en 2 augustus is de serie te gast tijdens de altijd zeer populaire Jack’s Casino Racing Day op het TT-Circuit in Assen.

Bron: Porsche