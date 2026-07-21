Nederlandse rijders sterk in Porsche Mobil 1 Supercup Spa-Francorchamps

Voor de deelnemers aan de Porsche Mobil 1 Supercup vormde de race op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen de afsluiting van de eerste seizoenshelft. Voor de Nederlanders was het een halve thuisrace, waar traditioneel ook altijd veel bezoekers uit ons land op afkomen. Porsche Junior-rijder Flynt Schuring (Schumacher CLRT) haalde op overtuigende wijze zijn tweede overwinning van het seizoen binnen en verstevigde daarmee de leiding in de tussenstand. Robert de Haan (BWT Lechner Racing) stond als derde ook op het podium. Ook Wouter Boerekamps (Team GP Elite) als zevende en Jaap van Lagen (Martinet by Almeras) als achtste scoorden top-tienresultaten.

Al zes keer eerder stond er een Nederlandse coureur als winnaar van de Porsche Mobil 1 Supercup-race op de hoogste trede van het podium op het Circuit de Spa-Francorchamps. Jaap van Lagen won er zelfs al twee keer. In de vrije training toonde de routinier uit Ede zich opnieuw sterk met de vijfde tijd, terwijl zijn beide teamgenoten Paul Cauhaupé en Theo Oeverhaus op de eerste en tweede plaats het tempo bepaalden. Daarachter was Robert de Haan de beste Nederlander, met ook top-tienklasseringen voor Flynt Schuring als zesde en Wouter Boerekamps als negende, Dirk Schouten (Looping by Car Tech) had het was lastiger en moest genoegen nemen met de 27e tijd.

In de kwalificatie zetten de beide rijders van het Franse team Schumacher CLRT de toon, met de pole-position voor Flynt Schuring met een tijd van 2:17,837 minuten. Daarmee bleef hij zijn Luxemburgse teamgenoot Chester Kieffer, de snelste rookie in het veld, 0,047 seconde voor. Robert de Haan verschafte zich als derde ook een goede uitgangspositie, net als Wouter Boerekamps, die zich als zesde kwalificeerde. Voor Jaap van Lagen liep het als elfde iets minder goed, Schouten reed de 17e tijd.

Bij de start van de race kwam Schuring vanaf pole uitstekend weg en nam direct de leiding, gevolgd door zijn teamgenoot Kieffer. Robert de Haan had in de eerste bocht wat last van overstuur en raakte daarbij Wouter Boerekamps, die door het grind moest en wat terrein verloor. Niettemin kon De Haan aansluiten op de derde plaats. Hij was de enige die het tempo van de beide Schumacher CLRT-coureurs vooraan nog enigszins kon bijhouden. Een kortstonde interventie van de safety-car had nog voor wat spanning kunnen zorgen, maar ook bij de herstart hield Flynt Schuring het hoofd koel, behield de leiding en werd uiteindelijk na twaalf ronden als winnaar afgevlagd.

Voor Schuring was het zijn tweede overwinning van het seizoen, drie jaar nadat zijn oudere broer Morris Schuring op Spa-Francorchamps zijn eerste overwinning in de Supercup behaalde en daarmee de jongste Supercup-racewinnaar werd. Flynt Schuring zei na afloop: “Ik had een geweldige start en kon daarmee gelijk een gaatje slaan naar de rijders achter me. Dat lukte me bij de herstart na de safety-car nog een keer. Op een circuit met zoveel snelle bochten is het een voordeel als je in ‘clean air’ aan de leiding rijdt, daardoor kon ik optimaal van de aerodynamica van mijn Porsche 911 Cup-auto profiteren.”

Achter Schurings teamgenoot Chester Kieffer, die als tweede ook de beste rookie in het veld was, werd Robert de Haan als derde geklasseerd. “Ik heb alles gegeven, maar de twee zwarte auto’s voor me waren vandaag gewoon te snel. Ik denk dat ik in de volgende race op de Hungaroring veel betere kansen heb”, aldus De Haan. Wouter Boerekamps eindigde als zevende en zei: “Qua resultaat is het niet fantastisch. Ik had een goede start, maar werd toen wijd geduwd door De Haan en moest het grind in. Daar kon hij weinig aan doen, hij kreeg overstuur, maar voor mij was het natuurlijk jammer. Inhalen is heel moeilijk als alle auto’s dicht achter elkaar rijden, maar de auto en de snelheid waren goed.” Jaap van Lagen werkte zich opnieuw goed op naar voren en werd na enkele pittige duels als achtste geklasseerd. Dirk Schouten sloot de race als 16e af.

Halverwege het seizoen leidt Flynt Schuring nu met 82 punten, voor Theo Oeverhaus (62) en Robert de Haan (56). Aanstaande zondag wordt de vijfde race van het seizoen verreden op de Hungaroring in Magyoród nabij Boedapest.

Bron: Porsche