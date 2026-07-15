Vernieuwde Audi Q3: nog completer met meer functies, meer technologie en meer gebruiksgemak

Passagiersdisplay en nieuwe rijhulpsystemen maken Q3 digitaler dan ooit

Comfortsleutel, stoelverwarming, 2-zone klimaatregeling en achteruitrijcamera voortaan standaard

De Audi Q3 is op tal van punten verder aangescherpt met nieuwe digitale functies, aantrekkelijke Tech-pakketten en een nog completere standaarduitrusting met onder meer stoelverwarming en een achteruitrijcamera. Voor het eerst wordt de Q3 ook leverbaar met een 10,9 inch passagiersdisplay en heeft hij verbeterde rijhulpsystemen gekregen.

Voortaan omvat de standaarduitrusting van de Audi Q3 voor het eerst een comfortsleutel, stoelverwarming, 2-zone klimaatregeling en een achteruitrijcamera; features die voorheen optioneel te kiezen waren. Tegelijkertijd heeft Audi de uitrustingspakketten voor de Q3 vernieuwd. Deze Tech-, Tech plus- en Tech pro-pakketten omvatten een breder scala aan gepersonaliseerde functies. Daarnaast biedt de Q3 een keur aan individuele opties om de auto nog verder op smaak te brengen, met bijvoorbeeld onderstel-upgrades, akoestische ramen, een Sonos audiosysteem, lendensteunen en hold assist ter ondersteuning van de elektromechanische parkeerrem. Deze laatste twee features zijn overigens al standaard inbegrepen vanaf het Advanced edition uitrustingsniveau.

Geavanceerde assistentiesystemen

Ook de adaptieve cruise control van de Audi Q3 heeft een upgrade gekregen. Het systeem kan nu online data gebruiken om de snelheid en volgafstand ten opzichte van een voorligger aan te passen. Voor het eerst maakt het systeem gebruik van swarm data om te assisteren in situaties waar bijvoorbeeld de belijning op de weg slecht zichtbaar is door weersomstandigheden. Bestuurders kunnen Park Assist Pro en de trained parking-functie op afstand bedienen via de myAudi-app op hun smartphone. De nieuwe Valet Mode vergrendelt het scherm en de knoppen wanneer de auto aan iemand anders wordt overhandigd – bijvoorbeeld aan een valet parking service – zodat je persoonlijke gegevens veilig blijven.

Verbonden en gepersonaliseerd

Ook op het gebied van connectiviteit legt de vernieuwde Audi Q3 de lat nog hoger. Henieuwe infotainmentsysteem, gebaseerd op Android Automotive, brengt tal van apps – zoals Microsoft Teams – rechtstreeks naar het MMI-systeem, en werkt onafhankelijk, zonder gebruikmaking van een smartphone. De geïntegreerde Audi-assistent maakt spraakbesturing mogelijk voor een breed scala aan functies, wat zorgt voor een natuurlijke interactie en verder verbeterde gebruikerservaring. De draadloze smartphonelader in de middenconsole van de Audi Q3 ondersteunt nu ook de Magnetic Power Profile-standaard, waardoor het laadvermogen wordt verhoogd van 15 naar 25 watt. Verder combineert de vernieuwde stuurwielbediening aanraakgevoelige knoppen met fysieke scrollwieltjes. Passagiers achterin profiteren daarnaast van drie USB-C-poorten met een laadvermogen tot 100 watt.

De vernieuwde Audi Q3 arriveert na de zomer bij de Nederlandse Audi dealers. De prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.