Porsche introduceert Dynamic Package voor Macan met veel luxe extra’s

Veel gekozen opties gebundeld in een nieuwe en aantrekkelijk geprijsde uitvoering

Porsche Macan met Dynamic Package leverbaar als Macan, Macan 4 en Macan 4S

Nu te bestellen vanaf € 92.715.*



Porsche breidt het Macan gamma uit met een nieuwe, aantrekkelijke uitvoering. Het Dynamic Package heeft tal van opties gebundeld die Porsche rijders het liefst selecteren voor hun Macan, uiteenlopend van een panoramadak en adaptieve luchtvering tot aan het BOSE® Surround Sound System. De Macan met Dynamic Package is per direct te bestellen, waarbij de gecombineerde opties een financieel voordeel tot ruim € 5.000 vertegenwoordigen.

De Macan met Dynamic Package combineert een selectie van de populairste opties voor de Macan, Macan 4 en Macan 4S. Daarmee bedient Porsche kopers op maat met een compleet uitgeruste nieuwe uitvoering, die tevens een uitgebalanceerd uitgangspunt vormt voor het verder configureren en personaliseren van een nieuwe Macan.

Standaard beschikt de Porsche Macan met Dynamic Package over:

Een carrosseriekleur uit de Shade collectie (Jet Black Metallic, Ice Grey Metallic, Volcano Grey Metallic of Dolomite Silver Metallic)

Een lederpakket voor het interieur met stiksels in dezelfde kleur

Power Steering Plus

Adaptieve luchtvering met Porsche Active Suspension Management (PASM)

14-voudig verstelbare Comfortstoelen voor

Matrix LED-koplampen

Automatisch dimmende spiegels

Een panoramadak

Het BOSE® Surround Sound System

In de Macan met Dynamic Package zorgen deze gebundelde opties voor een gecombineerd financieel voordeel van ruim € 5.000. Hiermee is de Macan propositie verder aangescherpt, wat resulteert in de volgende vanafprijzen: de Macan met Dynamic Package leverbaar vanaf € 92.715*. Als Macan 4 is hij te rijden vanaf € 96.216*, de Macan 4S met Dynamic Package begint bij € 102.577*. De Porsche Macan met Dynamic Package is met ingang van heden te bestellen bij de acht Nederlandse Porsche Centra.

Bron: Porsche