Vernieuwde Audi RS 3: rijker uitgerust, dezelfde prijs

Nog sterker in technologie, nog completer in uitrusting

Nieuwe digitale dagrijverlichting en herkenbaar RS 3 modelembleem in de grille

Nu te bestellen, als vanouds vanaf € 115.490*

In lijn met de recente A3 update heeft Audi ook het topmodel binnen de line-up – de indrukwekkende Audi RS 3 – een upgrade gegeven. Zo heeft de vernieuwde, 294 kW (400 pk) sterke RS 3 nog meer technologie aan boord en is de standaarduitrusting verder uitgebreid. Ondanks deze opwaardering zijn de prijzen van de RS 3 Sportback en Limousine hetzelfde gebleven.



Net als de overige A3 modellen profiteert ook de RS 3 van alle recente vernieuwingen voor de modelfamilie. Zo beschikt het topmodel voortaan onder meer over het fraaie curved display met de 11,9 inch Audi virtual cockpit en het 12,8 inch MMI panoramadisplay, het vernieuwde stuurwiel met drie spaken en een afgeplatte boven- en onderkant inclusief een combinatie van fysieke en touchknoppen, plus een nieuw ontworpen middenconsole. Naast tal van nieuwe rijassistentiesystemen – waaronder Adaptive Cruise Assist Plus, 360-graden surround view-camera’s, Park Assist Plus en Park Assist Pro – is de vernieuwde Audi RS 3 met name te herkennen aan zijn subtiel gewijzigde front. Daarin keert het herkenbare modelembleem terug in de Singleframe grille, als verwijzing naar de tijden van weleer. Daarnaast onderscheidt het model zich door zijn unieke digitale dagrijverlichting.

Nog completer in uitrusting

Voor de vernieuwde RS 3 heeft Audi tal van opties gegroepeerd in drie aantrekkelijke Tech-pakketten: Tech, Tech plus en Tech pro. Het Tech-pakket maakt daarbij standaard deel uit van de uitrusting van het topmodel. Daarmee heeft de RS 3 nu ook adaptive cruise control met predictieve regeling, een achteruitrijcamera, een frameloze automatisch dimmende binnenspiegel en elektrisch inklapbare, automatisch dimmende buitenspiegels standaard aan boord. Andere nieuwe standaardfeatures zijn onder meer een comfortsleutel (inclusief Digital Key) en het SONOS premium sound system.

Bekende en herkenbare highlights die de Audi RS 3 daarnaast tot het absolute topmodel binnen het gamma maken, zijn onder meer in hoogglans zwart uitgevoerde buitenspiegelbehuizing, het optiekpakket zwart, twee verchroomde ovale uitlaateindpijpen, matzwarte 19 inch 5-Y-spaaks velgen, het RS sportonderstel, full LED-koplampen incl. LED-achterlichten met dynamisch knipperlicht, Audi drive select en progressieve besturing.

In het interieur onderscheidt de vernieuwde RS 3 zich qua uitrusting door sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en het RS-embleem in de rugleuning van de voorstoelen, een aan de boven- en onderzijde afgevlakt sportstuurwiel met geperforeerd leder, een RS-embleem en specifieke bedieningssatellieten, plus de Audi virtual cockpit met speciale RS-layout.

Vijfcilinder power

De sportieve Audi RS 3 is onveranderd uitgerust met de veelbekroonde, 294 kW (400 pk) sterke 2.5 TFSI vijfcilindermotor in combinatie met quattro-vierwielaandrijving en een torque splitter. Die laatste stuurt het aandrijfkoppel volledig variabel naar de achterwielen voor een nog betere rijdynamiek.

De vernieuwde Audi RS 3 is per direct te bestellen bij de Nederlandse Audi Sport dealers. Ondanks de vele vernieuwingen en upgrades in uitrusting zijn de vanafprijzen bij het oude gebleven. De Audi RS 3 Sportback is er nog steeds vanaf € 115.490*, de meerprijs van de Limousine bedraagt ongewijzigd € 500.