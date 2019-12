Rijtest: Audi RS Q8 van Autoblog en AutoWeek

Een dikke SUV van Audi met 600 pk, ja zeker dat is de Audi RS Q8.

Is dit de perfecte SUV? Je hoort het in deze video’s.

AutoWeek-journalist Stéphan Vermeulen test op Tenerife de 441 kW/600 pk sterke Audi RS Q8. “Wanneer je alles op scherp hebt staan en gas geeft, volgt een eruptie van vermogen en snap je heel goed dat met deze auto een fantastisch ‘Ring-record’ is gezet. En zo valt met de Audi RS Q8 eigenlijk alles op z’n plek.”

Bron: Autoweek

Journalist Wouter Karssen van Autoblog.nl reisde af naar Tenerife om daar de nieuwe Audi RS Q8 aan de tand te voelen en raakte direct verslaafd: “De missie van Audi om een versie van de ultieme SUV-Coupé neer te zetten is absoluut gelukt. Wat een apparaat!”

Bron: Autoblog

Via:Audi Nederland