The Art of Light – geïnspireerd op E-Performance

Het is een magische vertoning. In een verduisterde studio danst Bernhard ‘Lumenman’ Rauscher energiek om de Porsche Taycan heen. De fotograaf uit München heeft een lamp in zijn hand die erg veel wegheeft van een lightsaber uit Star Wars.

Jaren geleden heeft Rauscher zijn hart verpand aan lightpainting. Terwijl ‘Lumenman’ met soepele bewegingen rond de Porsche Taycan danst, krijgen zijn foto’s langzaam gestalte. Door de lange sluitertijd van de camera, is de fotograaf zelf niet zichtbaar op de foto’s. Zo komt een hele reeks kunstzinnige beelden tot stand, met de Taycan als stralend middelpunt.

Interpretatie van E-Performance

Porsche’s eerste volledig elektrische auto staat voor emissievrije sportiviteit. Voor de fotoserie vond Berhard Rauscher inspiratie bij de elektrische aandrijflijn en dynamische eigenschappen van de Porsche Taycan. “Voor menigeen gaan elektriciteit en licht hand in hand. Ik wilde de Taycan omgeven in een stroom van pure energie”, vertelt hij.

Van precisie tot perfectie

In zijn kunstwerken legt Rauscher de nadruk op de details. De lichtschilder staat in de kunstwereld en op Instagram bekend als Lumenman. Nadat hij tien jaar geleden een tentoonstelling over licht had bezocht, begon hij te experimenteren met lange sluitertijden en ontdekte hij wat er met verlichting mogelijk is. “Het spannende van lightpainting is dat je heel langzaam werkt naar een resultaat. Je kunt voortdurend iets nieuws uitproberen, weer iets toevoegen of juist iets weglaten, totdat het beeld perfect is.”

De kunst van het creëren

Voor elke fotoserie ontwikkelt Rauscher nieuwe lampen – zijn zogenaamde ‘lichtpencelen’. Daarmee creëert hij steeds weer nieuwe vormen. “Je wilt jezelf immers blijven ontwikkelen en daarom elke keer weer met iets nieuws en verfrissends komen”, legt Lumenman uit. Voor de fotoserie met de Porsche Taycan maakte Rauscher een lichtarmatuur met een lens van acrylglas, waarin hij vier gaten boorde. De koplamp van de Taycan, met zijn kenmerkende vier led-spots, diende daarbij als voorbeeld.