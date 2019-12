Dit wordt de populairste Audi van 2020…

Met de introductie van de Audi e-tron heeft Audi de eerste stap gemaakt richting het elektrische segment. Hiermee gaan zij de concurrentie aan met andere elektrische auto’s in het luxe segment zoals de Tesla Model 3 en de Jaguar I-Pace. Gezien de populariteit van Tesla’s in Nederland was dit een nodige stap voor Audi om zich in dit segment te vestigen. In december 2019 is al het 20.000e kenteken voor een Tesla Model 3 in Nederland geregistreerd. Het wordt dus hoog tijd voor wat concurrentie.

De meest verkochte Audi van de voorgaande jaren

De afgelopen 2 jaar is de Audi A3 ruim de populairste Audi geweest. Met 3.800 verkochte exemplaren in 2018 en 3.100 in 2019 was dit veruit het populairste model en vooral in het zakelijke segment. Voor 2020 heeft het er echter alle schijn van dat de Audi e-tron de plek van de Audi A3 zal overnemen. De e-tron die op 22 november 2019 in Nederland is geïntroduceerd heeft namelijk alles in zijn voordeel werken.

Pluspunten en een gunstige markt

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat er in 2019 enorm veel SUV’s op de weg verschenen zijn. Dit is momenteel een enorme trend die zich in 2020 naar verwachting zal doorzetten. Hier profiteert Audi direct van. In slechts 2 maanden gingen er al 1.000 e-trons (figuurlijk) over de toonbank wat de populariteit van deze auto lijkt te bevestigen. Daarnaast is elektrisch rijden enorm populair onder Nederlanders. Maar liefst 6 op de 10 Nederland geeft aan in de komende 2 jaar elektrisch te willen rijden. De lagere tankkosten, het vervallen van de wegenbelasting en de lage bijtelling maken dit aantrekkelijk.



Andere punten waar de e-tron in uitblinkt zijn:

De snelle laadtijd

Krachtige 4-wielsaandrijving

Kofferruimte van 660 liter

Grote actieradius (400 km)

Kan een aanhanger trekken

Luxe en premium uitrusting

Populair onder de zakelijke rijder

Met zijn hoge prijskaartje van rond de €70.000 is de e-tron echter niet betaalbaar voor iedere Nederlander. Zelfs als zakelijke lease auto kost de Audi e-tron nieuw rond de €900. Dit is maandelijks een paar honderd euro meer dan een Tesla Model 3. Het voordeel is echter dat de e-tron nog vrij uniek is op de weg en dus een bepaalde status met zich meebrengt. Dit valt niet meer te zeggen voor Tesla’s die je tegenwoordig links en rechts om de oren vliegen. De e-tron wordt voor 2020 naar verwachting een groot succes onder het hoger zakelijk segment en de goedverdienende particulier. Zeker met zakelijk leasen is de e-tron wat voordeliger aangezien de BTW teruggevraagd kan worden en de kosten op de balans als aftrekpost kunnen worden gezet.

Concurrentie van andere modellen

Audi zal ondanks de overstap naar elektrisch rijden toch flinke concurrentie ondervinden van andere elektrische SUV’s. Zo worden de Hyundai Kona en de Kia Niro naar verwachting een groot succes onder de elektrische SUV’s. Met name in de private en zakelijke lease markt. Beide auto’s hebben een hybride en een volledig elektrische uitvoering. De kosten zijn zelfs de helft van een nieuwe e-tron! Omdat deze auto’s voldoende luxe zijn en zich een prijsklasse lager bevinden zal de E-tron waarschijnlijk niet in de top 10 beste verkochte SUV’s zitten. Onder Audi rijders in het hogere segment zal de e-tron het echter enorm goed doen.