Audi en Maisie Williams gaan voor duurzame toekomst in ‘Game Day’-commercial

Audi moedigt publiek van ‘The Big Game’ aan om tijdperk van radicale verandering te betreden

Audi laat in nieuwe campagne zien hoe het de weg naar duurzame mobiliteit wil bewandelen

Op 3 februari aanstaande, de belangrijkste avond van de NFL-kalender waarop ‘The Big Game’ op het programma staat, lanceert Audi de commercial Let It Go. Actrice Maisie Williams trapt in deze commercial een campagne af waarmee Audi zijn ambities op het gebied van duurzame mobiliteit laat zien.

Tijdens ‘The Big Game’ op maandag 3 februari roept actrice Maisie Williams de klimaatveranderingen vocaal een halt toe met een interpretatie van de hit Let It Go uit Disney’s Frozen. In de commercial komt Williams met de nieuwe Audi e-tron Sportback vast te zitten in het verkeer, waarmee de milieuproblematiek en massaconsumptie wordt gesymboliseerd. Terwijl Williams het beroemde lied Let It Go zingt, besluit ze te keren en alles achter zich te laten, op weg naar een duurzame toekomst. Onderweg ontmoet Williams allerlei mensen die – net als Audi – de keuze hebben gemaakt zich in te spannen voor een duurzame toekomst.

“De belangrijkste ‘date’ op de American football-kalender vormt een perfecte gelegenheid om tv-kijkers over heel de wereld te laten zien hoe Audi zijn pad naar een duurzame toekomst heeft uitgestippeld,” zegt Sven Schuwirth, hoofd van Brand Audi, Digital Business en Customer Experience. “Maisie Williams vertolkt hoe steeds meer klanten kiezen voor geëlektrificeerde mobiliteit.”

Voorsprong door Techniek reloaded

De commercial is onderdeel van een wereldwijde campagne waarmee Audi de slogan ‘Voorsprong door Techniek’ een nieuwe invulling geeft. Het merk wil laten zien hoe het zich inspant voor een duurzame toekomst. In 2025 heeft Audi dertig geëlektrificeerde modellen in het programma, het doel is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Alle projecten waarmee dit doel bereikt moet worden, zijn te zien op audi.com/sustainability. Later dit jaar lanceert Audi commercials waarin onderwerpen als elektrificatie, connectiviteit, klantbeleving en design aan bod komen.