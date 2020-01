Mijn meesterwerk

Jorge Carnicero liet ooit zijn eerste grote liefde gaan – en betreurde dat ten zeerste. De experts van de Porsche Exclusive Manufaktur hielpen hem het verdriet van de scheiding te vergeten.

Wanneer paardenfokker Jorge Carnicero (68) vertelt hoe het allemaal begon, hoe hij in 1971 zijn “eerste grote liefde” ontmoette, licht zijn gezicht helemaal op. Maar het versombert meteen weer: “En toen maakte ik de grootste fout van mijn leven.” Het verdriet om de onbegrijpelijke stommiteit deze prachtige 911 S in zilver metallic te kopen en hem later gedachteloos weg te doen. Om een andere, nieuwe 911 te kopen. “Ik heb er vaak aan gedacht die ene Porsche weer op te sporen”, zegt Carnicero. “Het is als de eerste liefde van je leven die je laat wegglippen. Pas veel later besef je wat een vergissing je hebt begaan.”

Op de achterruit zat een sticker, die hem toentertijd onweerstaanbaar fascineerde. ‘Porsche Markenweltmeister 69, 70, 71’ stond erop. Carnicero sprak geen Duits, en hij had toen geen enkele relatie met de autosport. Hij wist niet dat hier het Wereldkampioenschap voor Sportwagens werd bedoeld, dus vroeg hij ernaar. De uitleg opende de deur naar een wereld die hem nooit meer zou loslaten. “Het uiterlijk van die auto veroverde mijn hart. Maar het verhaal erachter, beginnend met die sticker, dat blies me gewoon van mijn sokken.” Sindsdien is de man uit Lexington, Kentucky, op zoek naar dit onvergelijkbare gevoel van toen, die nieuwsgierigheid, die spanning. Carnicero heeft sinds 1971 talloze Porsches in bezit gehad en heeft ze met behulp van de Exclusive Manufaktur ook volgens zijn wensen laten uitvoeren. Maar pas nu, bijna vijftig jaar later, komt hij heel dicht in de buurt van zijn ideaalbeeld van een Porsche.

Het wordt een 911 GT3 Touring. Bijna een jaar lang knutselde hij samen met de maatwerkexperts van Porsche aan zijn nieuwe liefde. Ruim tien keer reisde hij naar het Noord-Amerikaanse hoofdkwartier in Atlanta, maakte daar plannen, verwierp ze weer, vergeleek kleuren en verdiepte zich in textielstructuren. Eindeloze twijfels. “Ik was een grote zeurkous”, lacht Carnicero. Maar op een gegeven moment was er dat idee, dat gevoel dat hem terugbracht naar de sticker op de achterruit van zijn eerste Porsche. Ook nu draagt de GT3 Touring het embleem van de merkenkampioen. Carnicero heeft daar een speciale plaats voor gekozen: als reliëfdruk in het leer van de middenconsole: ‘Porsche Markenweltmeister 15, 16, 17’ – een ode aan het begin van de grote liefde. Meegenomen naar de tegenwoordige tijd. Gemaakt voor de toekomst.

Voor Carnicero staat dit onopvallende detail voor de kern van zijn enthousiasme voor het gepersonaliseerde ontwerp van zijn droomauto. “Mensen zeggen vaak: ‘Het is toch maar een auto.’ Dan denk ik: ‘Je hebt het niet begrepen.’ Pas als je het verhaal achter het kunstwerk ontdekt, ontvouwt zich het volledige potentieel ervan”, zegt Carnicero, die is afgestudeerd in Fine Arts aan de Georgetown University. “Hoe meer je een kunstwerk begrijpt, hoe sterker de passie ervoor wordt. Dat is nou precies wat de Porsche Exclusive Manufaktur mogelijk maakt. Die opent de ene deur na de andere naar een nieuwe wereld – en neemt je daarin mee.”

Carnicero’s beroepsmatige omgang met design en techniek was alomtegenwoordig in de vele gesprekken met medewerkers van de Manufaktur en zorgt ervoor dat hij zijn auto’s nu beter begrijpt. De sportwagen wordt onderdeel van een verhaal, meer dan alleen een mooi object. Zijn vader, een luchtvaartingenieur, leerde Jorge Carnicero het design en de techniek achter dingen kritisch te bezien, om de werkelijke waarde ervan te leren waarderen. “Tegenwoordig, met alle massaproductie, is dit perspectief zo vaak ondergeschikt”, zegt hij. “De emotionele band ontbreekt.” In het creatieproces met de Manufaktur vond hij die weer terug: “Ik hou van ambachtelijk werk.”

De configuratie van zijn GT3 Touring was voor hem een heel doelgericht proces. Voor kleurideeën liet hij zich zelfs adviseren door een bevriende kunstenaar, landschapsschilder Tom Neel. De miljoenste Porsche 911 die in 2017 in ‘Irish Green’ van de productielijn rolde, stond model voor Carnicero’s GT3 Touring. Hij wilde die zo dicht mogelijk benaderen, maar hij moest zich er wel een beetje toe zetten. “Ik ben nooit een fan geweest van groen”, zegt hij. “Mijn lievelingskleur was altijd blauw, maar je moet je niet afsluiten. De experts van Porsche en Tom Neel hebben mij de ogen geopend.” De GT3 van de ‘blauwe’ Carnicero draagt nu het ‘British Racing Green’ uit het Paint-to-Sample-programma van de Porsche Exclusive Manufaktur, in het interieur gecombineerd met leer in espresso met zwarte accenten en contrastnaden in luxorbeige. Zijdeglans mahonie accentueert dit historische concept. Een optie die in de serie niet verkrijgbaar is.

Toen Carnicero in het najaar in de Exclusive Manufaktur in Zuffenhausen zijn creatie voor het eerst zag toen deze bijna af was, bleef hij lang roerloos staan. Uit angst dat zijn ideeën in werkelijkheid teleurstellend zouden kunnen uitvallen. Ongegrond. Een paar weken later ontmoet Carnicero zijn creatie voor de tweede keer. Deze keer in Atlanta, verscheept over de Atlantische Oceaan, helemaal afgebouwd. Hij heeft er geen woorden voor. “Hij is mooier dan in mijn stoutste dromen.”

Carnicero exposeerde zijn project een tijdje op de hoofdvestiging van Porsche Cars North America, de vraag naar bezichtigingen is enorm. Zijn werk is de beste reclame voor de Porsche Exclusive Manufaktur. Als het aan hem ligt, geeft hij als de tijd daar is zijn Porsche-collectie door aan zijn twee kinderen, een dochter en een zoon. “De auto’s moeten als het ware mijn nalatenschap zijn”, zegt hij. “Daar hoort nu ook de GT3 Touring bij – mijn meesterwerk.”