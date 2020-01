GPS volgsystemen

Om te beginnen moeten we weten wat GPS tracking inhoudt. GPS is de afkorting voor Global Positioning System. Via satellieten die boven onze aarde zweven, verstrekt het systeem gegevens over de locatie en de tijd aan een GPS-ontvanger.

Dit systeem werkt niet via een internet- of telefoonverbinding. Het gebruik van dit systeem is ook nog eens gratis en u heeft slechts een ontvanger nodig. Behalve voor navigatie en andere toepassingen, gebruikt men GPS vaak in commerciële toepassingen om bedrijfsvoertuigen in real-time 24/7 te volgen. Hiermee kunnen tijden, snelheden en routes van gevolgde voertuigen worden verzameld, zodat werkprocessen geoptimaliseerd kunnen worden en de transportefficiëntie kan worden verbeterd. Nog een belangrijk voordeel van het installeren van een GPS volgsysteem is de diefstalpreventie. Een GPS volgsysteem dat op een bepaalde plaats in uw eigen auto of in een bedrijfswagen is aangebracht, is een hulpmiddel voor u of de politie om het voertuig bij diefstal te kunnen traceren. Af fabriek worden voertuigen niet uitgerust met volgsystemen, wat betekent dat u deze zelf moet aanschaffen en plaatsen.



Een GPS volgsysteem is een hulpmiddel dat met een GPS-ontvanger en een zender voor het verzenden van GPS-gegevens naar een bepaalde gebruiker is uitgevoerd. Gewoonlijk beschikken deze apparaten over een aparte accu, die u moet vervangen of opladen, hoewel er ook modellen zijn die op het elektrische systeem van het voertuig worden aangesloten. Kenmerkend voor elk model zijn de compacte afmetingen, zodat ze vrijwel in elk willekeurig deel van de wagen geplaatst kunnen worden. De signalen van het volgsysteem kunt u via een smartphone, een PC of een tablet ontvangen wanneer u de bijbehorende software gebruikt. Al naar gelang de kenmerken van het volgsysteem kunt u de locatie van de wagen, de snelheid van de auto of eventuele aanvullende gegevens achterhalen. Hierbij kan het gaan om GPS-coördinaten of een plattegrond met een pictogram van de wagen.



Wie liever zelf aan de slag gaat, kan een mobiele telefoon als volgsysteem gebruiken. Op het internet kunt u hiervoor instructies vinden.



Het artikel is geleverd door www.AutoDoc.nl