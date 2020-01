Road Atlanta is de perfecte locatie voor een epische strijd tussen twee racers uit de kraamkamer van Porsche. De 700 pk sterke Porsche 911 GT2 RS Clubsport is een raceauto pur sang en legt 1406 kilogram in de schaal. Hij neemt het op tegen de 485 pk sterke – maar slechts 1200 kilo zware – Porsche 991.2 GT3 Cup, een circuitracer in hart en nieren. Een gewonnen race voor de 911 GT2 RS Clubsport?

Via:Porsche Nederland