Zelfrijdende auto verzekeren: een blik in de toekomst

Tegenwoordig verschijnen er auto’s die steeds meer zelf kunnen, zoals de nieuwe Audi e-tron Sportback. Zelfrijdende auto’s lijken dan ook steeds dichterbij te komen. Dit brengt vragen met zich mee. Hoe zit het bijvoorbeeld met de verzekering van een zelfrijdende auto en wie is aansprakelijk bij schade?

Zelfrijdende auto verzekeren

Met je huidige auto kun je autoverzekeringen vergelijken en deze afsluiten voor de laagste prijs, indien je aanvraag wordt geaccepteerd. Waarschijnlijk zal dit in de toekomst nog steeds zo blijven. Naar verwachting wordt namelijk de premie voor het rijden van zelfrijdende auto’s een stuk hoger doordat de waarde van deze auto’s een stuk hoger ligt. Wel verschuift waarschijnlijk de verantwoordelijkheid voor de schade van consumenten naar fabrikanten. Dit is gebaseerd op speculatie, want echte besluiten zijn hierover nog niet genomen.

Hoe zit het met de premie?

Uit diverse onderzoeken, waaronder deze studie van Bloomberg, blijkt dat de premie voor verzekeringen van zelfrijdende auto’s flink hoger zal zijn dan wat men nu gewend is. Dit is wellicht verrassend maar er zijn verschillende oorzaken voor. Het klopt dat een goed functionerende zelfrijdende auto veel veiliger is dan wanneer een persoon zelf rijdt. Technologie maakt namelijk maar weinig fouten, in tegenstelling tot mensen die bijvoorbeeld vermoeid of boos achter het stuur kunnen zitten. Echter gaat er waarschijnlijk een lange overbruggingsperiode plaatsvinden. Hierdoor zitten niet alle weggebruikers in een zelfrijdende auto maar zijn er ook nog veel normale auto’s op de weg. Hierdoor wordt de verkeerssituatie niet direct veiliger. Ook zijn zelfrijdende auto’s in de regel duurder dan reguliere auto’s. Schade kost dus meer en de verzekeraar dekt dit risico af door de premie te verhogen.

Verantwoordelijk verschuift

Veel verzekeraars voorspellen dat de aansprakelijkheid gaat verschuiven als er een ongeluk of schade optreedt bij het rijden in een autonome auto. De bestuurder is in dit geval niet langer aansprakelijk maar de eigenaar van de auto, de fabrikant. Als de zelfrijdende auto op grote schaal wordt geaccepteerd gaan fabrikanten dus het risico dragen, wat zorgt voor een grote verandering die invloed heeft op de kosten van de auto’s die worden verkocht. Een andere optie is dat consumenten zelf geen zelfrijdende auto aanschaffen, maar deze huren of er alleen gebruik van maken als het nodig is. Hoe dit er in de praktijk komt uit te zien, is nog niet duidelijk maar dat er grote veranderingen op komst zijn wel.