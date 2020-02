5G in autoproductie: nieuw pilotproject Audi en Ericsson

Een van de eerste toepassingen voor draadloze automatisering met focus op persoonlijke veiligheid

Minimale vertraging stelt mensen en machines in staat om veilig samen te werken

Audi zet de volgende stap in 5G-technologie. Samen met de Zweedse netwerkaanbieder Ericsson presenteert Audi een nieuw pilotproject waarbij de interactie tussen mens en robot op de werkvloer centraal staat. Het project gaat van start met een automatiseringstoepassing die is verbonden via de razendsnelle 5G-technologie.

Het gebruik van 5G in autoproductie biedt veel mogelijkheden. Naadloze communicatie in realtime is een vereiste om draadloze productierobots en werknemers in de toekomst soepel te laten samenwerken. In tegenstelling tot andere draadloze technologieën is 5G betrouwbaarder, kan het hogere gebruiksniveaus aan en is het daarom bijzonder geschikt voor het aansluiten van sensoren, machines en apparaten die door mensen worden bediend.

Hoogfrequente communicatie

Samen met Audi presenteert Ericsson nu een nieuw voorbeeld van het gebruik van 5G bij de productie van auto’s. Daarbij installeert een industriële robot een airbagmodule in het stuur van een Audi. De ruimte waarin de robot zich bevindt, wordt bewaakt door veiligheidssensoren. Zodra een menselijke hand door het lichtscherm breekt, stopt de robot automatisch. Dat gaat bliksemsnel, met een vertraging van slechts een milliseconde dankzij hoogfrequente communicatie. Met 5G-technologie is interactie tussen mens en machine nu ook veilig draadloos mogelijk.

“Als onderdeel van ons project met Ericsson testen we de mogelijkheid van 5G-technologie voor industriële toepassingen. Zulke projecten leren ons meer over hoe draadloze netwerken optimaal kunnen worden gebruikt in een slimme fabriek,” verklaart Dr. Henning Löser, hoofd van het Audi Production Lab waar met behulp van 5G industriële toepassingsscenario’s voor autoproductie worden getest en verder ontwikkeld.